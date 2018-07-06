Путин: Приехавшие на Чемпионат мира иностранные болельщики помогли разрушить распространенные стереотипы о России
Об этом сказал президент страны Владимир Путин.
«Так называемые «народные журналисты», которые работают в личном качестве в социальных сетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули. Люди увидели, что Россия — это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто к нам приезжает. Мы все хорошо знаем, что фанаты во многих странах ведут себя по-разному, я сейчас не буду ничего комментировать, но наши любители футбола воспринимают тех, кто приехал к нам поболеть за свои команды, как друзей, как людей из общей расширенной футбольной семьи. Поэтому стараются сделать все для того, чтобы наши гости почувствовали себя в России как дома».
Владимир Путин добавил, что созданная к чемпионату инфраструктура будет в дальнейшем использована для развития физической культуры в стране.
Комментарии10
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odobryam_s 06 июля 2018 | 14:12
Но ничего, как только уедут, я вам тут устрою дискотеку!
sanisan 06 июля 2018 | 14:42
Россия - пуп земли.
platonnekafrin 06 июля 2018 | 14:16
Как показал всем мундиаль, добрыми и отзывчивыми в России могут быть не только девушки с высокой социальной ответственностью, но даже часть мужчин.
noxepy_7_40_ 06 июля 2018 | 14:20
platonnekafrin: Тебе уже стыдно, что ты гусский?
platonnekafrin 06 июля 2018 | 14:30
noxepy_7_40_: Ну и помойка у тебя в голове... И даже если ты за деньги, то всё равно весьма ущербный тип.
nds 06 июля 2018 | 14:25
Люди увидели, что Россия — это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто к нам приезжает.
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Ага... Тут же вспомнила семью из Германии, которая заехала в Россию не на пару-тройку дней, а чтобы обустроиться, укорениться, детей вырастить.
Возвращение назад, в Германию, почему-то больше всего смахивало на спецоперацию.
yralez 06 июля 2018 | 14:26
А как же враги кругом, ждать, когда иностранные ватники уедут ?
А потом опять с колен подымемся да отымеем их ?
Как то вата в головах дымится от выкрутасов вождя.
Хорошо, что с пенсиями кинул, так что мы теперь знаем-----вождь ир тут пошутил, мы еще покажем пиндосам.
man_from_sobibor 06 июля 2018 | 14:29
/ иностранные болельщики помогли разрушить стереотипы о России / .потому что Владимир Владимирович не рассказал им о том что треть российских граждан живет за чертой бедности, и в каждой четвертой российской семье не хватает денег чтобы нормально по-человечески накормить своих детей ..
mercer57 06 июля 2018 | 14:31
крыса напрасно надеется, что все забудут сбитый
русскими Боинг, аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.
sergo_25_26 06 июля 2018 | 14:39
mercer57: просто приехали побухать и на дикарей посмотреть.