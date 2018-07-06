Путин: Приехавшие на Чемпионат мира иностранные болельщики помогли разрушить распространенные стереотипы о России

Об этом сказал президент страны Владимир Путин.

«Так называемые «народные журналисты», которые работают в личном качестве в социальных сетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули. Люди увидели, что Россия — это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто к нам приезжает. Мы все хорошо знаем, что фанаты во многих странах ведут себя по-разному, я сейчас не буду ничего комментировать, но наши любители футбола воспринимают тех, кто приехал к нам поболеть за свои команды, как друзей, как людей из общей расширенной футбольной семьи. Поэтому стараются сделать все для того, чтобы наши гости почувствовали себя в России как дома».

Владимир Путин добавил, что созданная к чемпионату инфраструктура будет в дальнейшем использована для развития физической культуры в стране.