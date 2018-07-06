Пекин обвинил Вашингтон в развязывании крупнейшей в истории торговой войны
Пекин обвинил Вашингтон, который вводит с сегодняшнего дня импортные пошлины на китайские товары, в развязывании крупнейшей в истории торговой войны.
25-процентные тарифы на импорт коснутся восьмисот наименований китайских товаров общей стоимостью примерно в 34 миллиарда долларов, сообщает Си-Эн-Эн. – Среди прочего, речь идет о промышленном и медицинском оборудовании, а также о запчастях к автомобилям. Пекин, назвавший вступившие сегодня в силу меры нарушением правил Всемирной торговой организации, в свою очередь, заявил, что ответит аналогичными мерами, обложив таким же налогом экспортируемые в Китай около пяти сотен американских товаров, включая внедорожники, мясо и морепродукты.
Наблюдатели отмечают, что даже до нынешней пятницы торговые споры между двумя крупнейшими экономиками мира вызвали нестабильность на мировых рынках, особенно обеспокоив работающие в Китае американские компании. Как уточняют западные информагентства, к концу лета 25-процентный тариф на китайский импорт коснется ещё ряда товаров на сумму в 16 миллиардов долларов. Как долго продлится это торговое противостояние неизвестно, при этом, как пишет сайт Си-Эн-Эн, экономисты утверждают, что если оно остановится на уже заявленных мерах, их воздействие на экономики обеих стран будет минимальным.
Власти Китая считают, что дополнительное налогообложение импортных товаров, в первую очередь, затронет интересы транснациональных компаний, малых предприятий и рядовых потребителей во всем мире.
Комментарии3
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luger_max_otto 06 июля 2018 | 14:27
А как у чинцев дела с пиратством, кстати?
fig_vvam 06 июля 2018 | 14:29
Китайцы стращают, а американцам не страшно.
А вот самих китайцев они здорово пуганули.
США один из основных рынков сбыта для Китая. Даже главный рынок сбыта.
А кит \ай для США значит не очень много, потому что больше ворует, чем покупает технологии, а ширпотреб США не производят на экспорт.
platonnekafrin 06 июля 2018 | 14:38
Я за Китай! Не знаю как у вас, а в нашем регионе всё китайское, но, правда, кроме глаз. Но, видно, скоро и глаза прищурим...