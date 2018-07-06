Пекин обвинил Вашингтон в развязывании крупнейшей в истории торговой войны

Пекин обвинил Вашингтон, который вводит с сегодняшнего дня импортные пошлины на китайские товары, в развязывании крупнейшей в истории торговой войны.

25-процентные тарифы на импорт коснутся восьмисот наименований китайских товаров общей стоимостью примерно в 34 миллиарда долларов, сообщает Си-Эн-Эн. – Среди прочего, речь идет о промышленном и медицинском оборудовании, а также о запчастях к автомобилям. Пекин, назвавший вступившие сегодня в силу меры нарушением правил Всемирной торговой организации, в свою очередь, заявил, что ответит аналогичными мерами, обложив таким же налогом экспортируемые в Китай около пяти сотен американских товаров, включая внедорожники, мясо и морепродукты.

Наблюдатели отмечают, что даже до нынешней пятницы торговые споры между двумя крупнейшими экономиками мира вызвали нестабильность на мировых рынках, особенно обеспокоив работающие в Китае американские компании. Как уточняют западные информагентства, к концу лета 25-процентный тариф на китайский импорт коснется ещё ряда товаров на сумму в 16 миллиардов долларов. Как долго продлится это торговое противостояние неизвестно, при этом, как пишет сайт Си-Эн-Эн, экономисты утверждают, что если оно остановится на уже заявленных мерах, их воздействие на экономики обеих стран будет минимальным.

Власти Китая считают, что дополнительное налогообложение импортных товаров, в первую очередь, затронет интересы транснациональных компаний, малых предприятий и рядовых потребителей во всем мире.