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14:05, 06 июля 2018

Американские пошлины против Китая могут отразиться и на России, но ущерб не будет ощутимым – экономист Ясин

Введение США торговых пошлин против Китая может отразиться и на России, если КНР, адаптируя свою экономику, сократит импорт российских товаров. Однако ущерб не будет ощутимым. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал экономист, научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин.
«На России это может отразиться таким образом, что китайцы у нас будут чего-то меньше покупать, хотя я не думаю, что это для нас будет очень заметно, и так уж сильно беспокоиться не стал бы», — сказал он.
25% пошлины США на импорт товаров из Китая, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд, начали действовать с пятницы. Американские власти обосновали принятую меру необходимостью противостоять «нечестным методам торговли», к которым прибегает КНР, а также воровству интеллектуальной собственности и технологий США. В качестве контрмеры Китай также ввел ответные ввозные пошлины на товары из США на общую сумму $34 млрд.

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