От Кремля требуют признать частных бойцов в Сирии
Обращение подготовили представители ветеранских организаций. В администрации президента уже пообещали изучить документ.
Побывавшие в Сирии наемники, получив ранения в арабской республике и вернувшись домой, оказываются почти бесправными. Солдаты и офицеры ЧВК остаются без социальной, реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства. К такому выводу авторы обращения пришли на основе жалоб россиян, которые получают на протяжении трех лет.
Российские частные военные специалисты работают также в Центральноафриканской республике, Йемене, Судане и Ливии, вербовщики начали активную работу по привлечению к службе в ЧВК, говорится в документе. На родине бойцы находятся на специальном учете спецслужб и полиции, подвергаются постоянным проверкам, а родственникам погибших приходится замалчивать факт участия близких в боевых действиях.
От Кремля требуют немедленно установить и признать статус участников боевых действий в структурах частных военных компаний. Документ опубликован от имени «Общероссийского офицерского собрания» и подписан генерал-полковником в отставке Леонидом Ивашовым, полковником в отставке Владимиром Петровым и лидером казачьего общества Евгением Шабаевым.
Пресс-секретарь президента заявил, что если обращение поступит по официальным каналам, то оно наверняка будет направлено в министерство обороны для «проработки и выработки каких-то основополагающих подходов». В администрации ранее признавали, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за рубежом.
Частные военные компании в России запрещены, однако в связи с конфликтом на Украине и в Сирии часто упоминается ЧВК Вагнера. В арабской республике с недавних пор работает еще одна подобная организация под названием «Патриот».
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
smart2002 06 июля 2018 | 14:19
Особенно, т.н. казаки радуют. Только и могут, что кого-то бить и убивать, а теперь еще и признаения захотелось. Хотя. у Вовы цацек без счета, на любой вкус...
ivfn 06 июля 2018 | 14:22
smart2002:
Мужик ,ты дурак????
sab171 06 июля 2018 | 14:28
А что там УК Рф на счет частных бойцов говорит, может там их уже признали, Пескову срочно сдать зачет по ознакомлению с УК РФ.
balkin 06 июля 2018 | 14:37
sab171: Да, УК РФ давно признает и квалифицирует этих "бойцов". Только практика строго противоположная
odobryam_s 06 июля 2018 | 14:29
Интереснео, если признать эту свору ветеранами, как это отразится на международном образе России?