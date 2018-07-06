От Кремля требуют признать частных бойцов в Сирии

Обращение подготовили представители ветеранских организаций. В администрации президента уже пообещали изучить документ.

Побывавшие в Сирии наемники, получив ранения в арабской республике и вернувшись домой, оказываются почти бесправными. Солдаты и офицеры ЧВК остаются без социальной, реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства. К такому выводу авторы обращения пришли на основе жалоб россиян, которые получают на протяжении трех лет.

Российские частные военные специалисты работают также в Центральноафриканской республике, Йемене, Судане и Ливии, вербовщики начали активную работу по привлечению к службе в ЧВК, говорится в документе. На родине бойцы находятся на специальном учете спецслужб и полиции, подвергаются постоянным проверкам, а родственникам погибших приходится замалчивать факт участия близких в боевых действиях.

От Кремля требуют немедленно установить и признать статус участников боевых действий в структурах частных военных компаний. Документ опубликован от имени «Общероссийского офицерского собрания» и подписан генерал-полковником в отставке Леонидом Ивашовым, полковником в отставке Владимиром Петровым и лидером казачьего общества Евгением Шабаевым.

Пресс-секретарь президента заявил, что если обращение поступит по официальным каналам, то оно наверняка будет направлено в министерство обороны для «проработки и выработки каких-то основополагающих подходов». В администрации ранее признавали, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за рубежом.

Частные военные компании в России запрещены, однако в связи с конфликтом на Украине и в Сирии часто упоминается ЧВК Вагнера. В арабской республике с недавних пор работает еще одна подобная организация под названием «Патриот».