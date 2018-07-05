Падение на Землю обломков космических станций – рядовое явление, оно не нанесет серьезного ущерба – академик РАКЦ

Падение на Землю обломков космической станции «Венера-9», которое может произойти в ближайшие несколько лет, не нанесет ощутимого ущерба. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков, комментируя слова астронома, историка космонавтики Павла Шубина, предсказавшего падение станции в ближайшие четыре-семь лет.

А.Железняков отметил, что в последние годы с орбиты Земли без каких-либо серьезных последствий входили в атмосферу аппараты гораздо тяжелее, чем эта станция.

«Большая часть конструкции сгорает в атмосфере. Земли достигает приблизительно 10% от общей массы. Это будут отдельные небольшие фрагменты. Ждать какого-то ущерба от них не стоит, они не представляют такой большой опасности», — сказал он.

Кроме того, добавил А.Железняков, не сгоревшие в атмосфере Земли части станции, вероятнее всего, упадут в акватории Мирового океана.