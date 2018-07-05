В Японии приведен в исполнение смертный приговор Сёко Асахаре и его соратникам по секте «Аум Синрикё»*

Решение о казни суд вынес еще 14 лет назад, однако все эти годы фигуранты дела пытались его оспорить.

63-летний Сёко Асахара был повешен в Токио, приговоры еще шестерым бывшим руководителям секты «Аум Синиркё» были приведены в исполнение также в Осаке, Хиросиме и Фукуоке, — об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японское министерство юстиции. Таким образом, в целой серии многолетних судебных споров и обжалований наконец была поставлена точка. Духовный лидер «Аум Синрикё», — тоталитарной секты запрещенной во многих странах, включая Россию — был приговорен к повешению еще в 2004 году, в 2006-м Верховный суд Японии отклонил последнюю апелляцию адвокатов Сёко Асахары и утвердили приговор.

Его исполнение, впрочем, отложили: причиной стал неожиданный успех следствия. Силовики арестовали новых членов секты, и правоохранители сочли, что Асахара может быть полезен при расследовании очередных эпизодов. Последний процесс в итоге завершился лишь в начале этого года, еще одна апелляция юристов Асахары была отклонена в конце июня. Семь бывших лидеров «Аум Синрикё» казнены.. Сейчас секта действует под другим названием — «Алеф», около двух лет назад российским судом она была признана террористической организацией, деятельность которой в стране, само собой, запрещена.

В Японии обвиняемыми по различным уголовным делам, связанным с «Аум Синрикё» проходили 190 человек.

Действия этой организации и ее идеология были встречены японцами крайне негативно. Такое мнение в интервью «Эху» высказал доктор исторических наук, профессор института стран Востока Анатолий Кошкин.

Анатолий Кошкин также напомнил, что в России на протяжении длительного времени велась работа по искоренению ячеек этой организации.

Казнь лидера запрещенной в России и многих других странах экстремистской секты «Аум Синрикё» Сёко Асахары может сделать его образ более привлекательным и значимым для последователей. Такое мнение в интервью «Эху» высказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

При этом участников секты в Японии практически не осталось, и казнь не повлечет за собой новую волну беспорядков или терактов, — предположил Роман Лункин.

* — организация признана террористической и запрещена на территории РФ