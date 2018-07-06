МВД России сообщает об отмене постановления о возбуждении дела против матери ребенка-инвалида

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которой инкриминировали незаконный оборот психотропных препаратов, отменено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В настоящее время по результатам проверки руководством Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела», — сообщила И.Волк «Интерфаксу».