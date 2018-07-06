МВД России сообщает об отмене постановления о возбуждении дела против матери ребенка-инвалида
Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которой инкриминировали незаконный оборот психотропных препаратов, отменено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В настоящее время по результатам проверки руководством Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела», — сообщила И.Волк «Интерфаксу».
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
odobryam_s 06 июля 2018 | 13:53
Теперь бы хорошо бы посадить тех поганцев-провокаторов, которые все это паскудство затеяли!
murad_manapov 06 июля 2018 | 13:55
президент вмешался? не иначе...
compare 06 июля 2018 | 13:58
а кто заплатит этой несчастной женщине за шок,пережитый от такого "внимания"?
platonnekafrin 06 июля 2018 | 14:02
Следователь - фигура процессуально самостоятельная. Чтоб отменить постановление надо быть уверенным в недееспособности этой фигуры. В этой связи вопрос: "Когда же следователь стал таким - после шумихи или на момент назначения на должность?"
vpoiskahdna 06 июля 2018 | 14:03
Это отменили, а завтра в отношении 10 таких же возбудят, потому что о них никто не напишет.
andy66 06 июля 2018 | 14:21
ну да, отменили потому что у нее ребенок-инвалид... А если бы был здоровый ребенок - то можно? (((
liliyask 06 июля 2018 | 14:33
andy66: она продала дешевле то, что купила своему больному ребенку.
lentapoint 06 июля 2018 | 14:04
Ну, счастья ей, но а сколько не отменено, где наказание? Нет, пока суд не будет указывать и наказывать за ошибки и действовать в связке ничего не изменится.
zhrv 06 июля 2018 | 14:07
Она должна благодарить ЧМ. Если бы не он, то хайп мог и не срабтать.
Но кажется, что они нашли нишу, в которой могут зарабатывать звездочки и бабло, потом, когда вернется суровая реальность.
yralez 06 июля 2018 | 14:14
И все довольны, все смеются.....особенно, кто дело возбудил.
И работать не надо и похвалу получили.
marsianka_ 06 июля 2018 | 14:17
Прекрасный пример, когда реакция общества на несправедливость была корректно, но активно донесена до власти. Насколько я знаю, юридическое сообщество также вмешивалосьв ситуацию
stas12006 06 июля 2018 | 14:26
эх бл... палка сорвалась, а путинский ментяра уже руки потирал, премию ждал.
преступлений становится всё меньше, просто потому что нет смысла их совершать и кругом камеры, а ментам как-то надо оправдать своё существование, вот и приходится высасывать из пальца. не подняли бы шум влепили бы тётке условочку да и всё. все довольны. есть работа у судьи, у мвд, у прокуратуры и у фсин. а так тётка с адвокатом подняли хай и всем всё испортили - сволочи.