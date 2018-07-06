В ночь с 7 на 8 июля московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать до 3 часов ночи

В субботу состоится матч ¼ чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией. Игра пройдет в Сочи. Столичные власти ранее объявили, что 7 июля в Москве будет организована дополнительная фан-зона рядом со стадионом «Спартак». Матч Россия-Хорватия начнется в 21 час, а до этого сыграют сборные Швеции и Англии. Начало в 17:00.