В ночь с 7 на 8 июля московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать до 3 часов ночи
В субботу состоится матч ¼ чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией. Игра пройдет в Сочи. Столичные власти ранее объявили, что 7 июля в Москве будет организована дополнительная фан-зона рядом со стадионом «Спартак». Матч Россия-Хорватия начнется в 21 час, а до этого сыграют сборные Швеции и Англии. Начало в 17:00.
Комментарии13
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glotov 06 июля 2018 | 13:37
В 2008-м году мы уже испытали разочарование , прервавшее накал максимальных футбольных надежд. Может быть, в этот раз будет по-другому. Буду болеть.
romashka__ 06 июля 2018 | 13:52
Пригласите психиатров.
lvl100500 06 июля 2018 | 13:57
romashka__: Тебе точно требуется! Сходи в больницу по месту жительства, там точно штатный должен быть.
glotov 06 июля 2018 | 13:58
romashka__: Адрес напишите.
lvl100500 06 июля 2018 | 14:01
glotov: Буду болеть.//
Иначе и быть не может. Мне лично на футбол пофиг, я не болельщик и уж тем более не фанат этого вида спорта. Но за наших поболеть - святое дело. Желаю нашему Газмясу победы, хотя если честно я в ней и не уверен.
glotov 06 июля 2018 | 14:08
lvl100500: И я не уверен. И все же два чуда подряд , хоть и маловероятны, но возможны.
lvl100500 06 июля 2018 | 14:28
glotov: Будем думать о худшем, но надеяться на лучшее. Верим в команду))
lvl100500 06 июля 2018 | 14:34
glotov: В любом случае наши славно бились!
testmeter 06 июля 2018 | 13:38
Конечно, метро должно работать попоздже. Ведь не в туалет же скрепоносным ногомячным болельщикам по нужде ходить-с
lvl100500 06 июля 2018 | 13:59
testmeter: Кто о чём-с а убогий о скрепах-с... Господа либерасты, пейте колу болейте за хорватов, более от вас ничего не требуется))
testmeter 06 июля 2018 | 14:34
lvl100500: Вяликим скрепоносам кроме пинания мячика научиться бы еще знаки препинания правильно расставлять. А то в двух фразах четыре ошибки-с
lvl100500 06 июля 2018 | 14:40
testmeter: Да брось ты. Тут в сети можно и не расставлять, я ж не договор купли-продажи составляю... Тут допускается вольное обращение на "Ты", хотя в обычной жизни я скорее всего обращался бы к вам на "Вы", чисто из вежливости конечно же...
А уж если тебе нечего сказать мне по теме, так и молчи в носок))
chubazzl 06 июля 2018 | 14:09
Либеров уже крючит