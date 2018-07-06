Сторонники и противники Католикоса всех армян Гарегина II подрались в резиденции духовного лидера Армении
Инцидент транслировался в режиме реального времени по местным новостным порталам. Драка продолжалась несколько минут. Противники Католикоса требуют, чтобы отказался от сана. Сам Гарегин II ранее призвал протестующих прекратить демонстрации и не подвергать опасности репутацию армянской апостольской церкви. Он также запретил своим сторонникам устраивать ответные акции.
Католикос всех армян избирается пожизненно. Гарегин II был избран Высшим духовным советом в 1999-ом году.
Комментарии10
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stebinmaku 06 июля 2018 | 13:34
Если у Каталикоса есть противники, значит он не всех армян Каталикос..
bozk 06 июля 2018 | 13:35
Новость из средневековья
mystar 06 июля 2018 | 13:50
bozk: Новость из средневековья
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Вполне демократичненько так. Набить морду оппонентам, засунуть их в мусорные баки. Прекрасные люди - настоящие борцы за демократию. И судя по тому что драка произошла в резиденции Католикоса именно демократические оппозиционеры пришли туда бить морды.
luger_max_otto 06 июля 2018 | 13:53
Ну, подрались. А если бы дело было в нынешней РПЦ- была бы перестрелка.
gvs 06 июля 2018 | 13:36
Представил драку между сторонниками Гундяева и Тихона Шевкунова на тему: "Кто скрепоноснее?" ))))
timwlad76 06 июля 2018 | 13:39
Сторонники и противники Католикоса всех армян Гарегина II подрались в резиденции духовного лидера Армении
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Не в первы раз это происходит.
Передрались и не одиножды, и в Иерусалиме при передачи благодатного огня.
Ну вообще то тогда евреи с суннитами и англосаксами выжимали Христианство со всего Ближнего Востока.
Тоже самое они хотят сделать и на Кавказе.
physician 06 июля 2018 | 13:41
timwlad76: ну в Иерусалиме они с греками машутся
polsan 06 июля 2018 | 14:02
physician: Доктор, он болен! )) Его везде преследуют евреи! )))
j_partizan 06 июля 2018 | 13:39
В Москве?
platonnekafrin 06 июля 2018 | 13:53
А если бы вы знали, что в тот момент на небе приключилось! Самому Гагарину пришлось на драчунов свой голос повышать.