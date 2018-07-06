Российская организация ветеранов призывает власти страны признать отправку частных военных специалистов в Сирию
Только в этом случае военные смогут получить на родине положенные участникам боевых действий привилегии. Как отмечает агентство Рейтер, заявление ветеранов нарушает негласное общественное табу на обсуждение темы участия частных военных компаний в сирийской операции.
Комментарии20
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magnus_z 06 июля 2018 | 13:36
Никто не отменял статью УК РФ о наёмничестве.
romashka__ 06 июля 2018 | 13:45
ЧВК Вагнера и Патриот - это российская армия. Элементарное доказательство - катастрофа Ту-154 под Сочи, в которой погибли 92 человека, в их числе 65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, 7 военнослужащих,3 съёмочные группы федеральных телеканалов, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и его пресс-секретарь Оксана Бадрутдинова, а также Елизавета Глинка, глава фонда «Справедливая помощь».
Самолёт летел в воюющую Сирию.
fig_vvam 06 июля 2018 | 13:45
magnus_z: И формально и фактически это наемники и должны получить не привилегии ветеранов, а срок согласно законам РФ.
Но не получат пока ни того, ни другого.
Для получения привилегий государство должно признать, что оно их посылает и ими управляет, т.е. они не наемники, а контрактники, Но этого не будет.
nikolaitschi 06 июля 2018 | 13:45
magnus_z: В том то и дело. Человек, берущий в руки оружие за рубежом, должен понимать кто он. Бандит или защитник отечества. Пока людей используют втемную и даже хоронят непонятно где непонятно как.
ivfn 06 июля 2018 | 14:07
magnus_z:
Контрактник это тоже наемник.
ivfn 06 июля 2018 | 14:18
magnus_z:
Тем не менее
Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
То есть если бы это были французы или негры какие не то,тогда наемники
tag188 06 июля 2018 | 13:37
Только в этом случае военные смогут получить на родине положенные участникам боевых действий привилегии.
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Самое смешное буде, когда всяким наемникам и прочим ряженым действительно дадут льготы и привилегии, а вам, дорогие россияне, повысят пенсионный возраст :))
banyi2 06 июля 2018 | 13:37
Так делать нельзя! Есть служба Родине, а есть наёмничество. С наёмниками заключается контракт и привет. Пример - французкий легион.
zztop1960 06 июля 2018 | 13:42
"В трусиках и футболке, как Иисуса, на доску прибили": Сегодня ровно 4 года фейку пропагандистов РФ о "распятом мальчике" в Славянске.
belovnikita 06 июля 2018 | 13:43
Ха ха ха))
imellendorf 06 июля 2018 | 13:49
Интересно , а Франция Бобу Денару , пенсию и т.п. выплачивала ? )
lnmanusnostras1 06 июля 2018 | 13:50
Мало этой новости, всего три в ленте, надо через одну ставить, эхо...
platonnekafrin 06 июля 2018 | 13:50
Я бы еще советовал писать Асаду. А то, чего это он от содержания спасителей отлынивает. Участки дачные пускай выделяет, проезд, пролет на них пусть будут дармовые. А дальше ему пишем, что наш наемник тот же русский человек, и здесь (уже логично) за газ, за свет платить желания у нас нет.
vincenttt 06 июля 2018 | 13:52
Этих путинских вояк надо уголовно преследовать, а не какие-то "привилегии" за обслуживание параноидальных понтов приблатнённого гопника выдавать!...
belovnikita 06 июля 2018 | 14:05
vincenttt: эти террористы еще бы лозунг коммунячий перефразировали - "тер/исты всех стран объединяйтесь на рашке" :-)
ramses333 06 июля 2018 | 13:55
"Ихтамнеты", воюющие в Сирии и Украине делятся на две категории: "ихтаместь" и "ихтамбыли".
ed10075 06 июля 2018 | 13:55
Ветеранам невдомек, что для официальной отправки нужно признавать участие в военных действиях государства на территории другой страны. По этой причине все у Клептократии секретное: и военные, участвующие в войне на территории другого государства, и Герои, награжденные секретными приказами, и миллиардеры, работающие по свместительству друзьями Путина, иногда играющие на виолончели.
nds 06 июля 2018 | 13:57
Какая прелесть - это ваша путинская стабильность. Новая Россия начиналась из борьбы против привилегий и, завершив цикл, пришла к "борьбе за привилегии". Даже "борьба с коррупцией" - на самом деле борьба за привилегии для каких-то отдельных людей с известными всем фамилиями.
marfa_1953 06 июля 2018 | 14:31
nds: Наташа, привет. Я не поняла, а разве можно у нас так открыто выступать в подобном ключе (я про РОВ)? Это не очередное какое-то нарушение нашего российского законодательства?)
Нас же там нет, а "призывают власти признать....".
clandestino 06 июля 2018 | 14:00
А какие привилегии могут быть наёмникам? Им платят зарплату