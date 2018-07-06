Во французском Нанте уже третью ночь продолжаются беспорядки
В пригородах поджигают автомобили и дома после того, как полицейский при задержании застрелил человека.
Пригороды Нанта охвачены огнём и каждое новое утро приносит всё более тревожные сводки. Сгорело ещё больше автомобилей — минувшей ночью более 50. Продолжаются поджоги магазинов и общественных приёмных. Пострадала бензоколонка с автосервисом, подожгли подъезд лицея Леонардо да Винчи, отмечают, что едва не погибла консьерж с семьёй. Задержаны несколько человек, в том числе несовершеннолетний.
Беспорядки продолжаются вопреки призывам к спокойствию и несмотря на усиленные меры безопасности. Требований нет, на стенах часто видна аббревиатура ACAB, цитирую, «все полицейские — ублюдки». Беспорядки начались после инцидента с гибелью местного жителя, которого застрелил полицейский. Согласно официальным данным, автомобиль убитого остановили для проверки, водитель оказался в розыске и попытался скрыться, наехав на одного из правоохранителей. Второй полицейский открыл огонь. Накануне вечером в память о погибшем около тысячи жителей Нанта провели так называемый «белый марш». В пригород Нанта приехал и премьер Франции Эдуар Филипп, он осудил беспорядки и пообещал обеспечить максимально открытое расследование обстоятельств гибели беглеца.
В 2005 г. после гибели двух подростков, которые прятались от полиции в трансформаторной будке, беспорядки охватили сразу несколько крупных городов Франции. Меньше чем за месяц погромов жители неблагополучных районов сожгли тысячи автомобилей, один полицейский погиб, десятки получили ранения.
Комментарии12
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gvs 06 июля 2018 | 13:13
Представляю, сколько зубной эмали сколото... ))))
viteck 06 июля 2018 | 13:26
Имя и фамилию застреленного узнать бы...
golodomor_ze__hohlokost 06 июля 2018 | 13:37
viteck:Мумба Юмба или Чунга Чанга
viteck 06 июля 2018 | 13:39
golodomor_ze__hohlokost: Так я и думал. Коренной француз☺
fig_vvam 06 июля 2018 | 13:40
golodomor_ze__hohlokost:
Нет, голубок, скорее всего его зовут Юсуф или Махмуд, это таой любимыйц араб из пригородов.
Ничего кроме как воровать и грабить они не умеют, Как и ты и все твои друзья.
yralez 06 июля 2018 | 13:15
Чекистов у них не было
cattt 06 июля 2018 | 13:29
Причина для бузы, всегда одна, быдло темнокожее показывает кто в доме хозяин, им мозги не вправишь за неимением оных.
pmasel 06 июля 2018 | 13:15
И как в такой ситуации средняя продолжительность жизни у мужчин Франции 80 лет? А если бы без погромов, то было бы 90?
andrey_yrievich2702 06 июля 2018 | 13:27
Почему во Франции, а не в России? Вопрошают чмыри...
tks 06 июля 2018 | 13:30
Следовало бы вычистить эти мигрантские гетто, или сровнять с землёй, если чистить станет затруднительно. А их обитателей отправить на общественные работы.
blackbird22 06 июля 2018 | 13:59
мультикультурализм, хе-хе
compare 06 июля 2018 | 14:02
а чего хотели внезапные "фанаты" этого убитого? такое поведение,в любой стране подразумевает применение оружия,тем более,учитывая последние "подвиги" мигрантов...малость "попутали" ребята,жизнь в демократическом государстве отрицательно сказалась на их "умственных способностях"...