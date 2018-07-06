Хакеры похитили со счетов столичного «ПИР-банка», по меньшей мере, 58 миллионов рублей

Атака произошла еще в ночь на среду, однако факт киберпреступления представители ЦБ и самого пострадавшего подтвердили лишь накануне.

Жертвой первой с начала года успешной хакерской атаки стал московский «ПИР-банк» — не самая крупная кредитная организация: по объёмам активов она находится в третьей сотне российских банков. Как рассказала «Коммерсанту» председатель правления «ПИР-банка», вирус, вероятнее всего, проник во внутреннюю систему через фишинговое письмо, которое не было идентифицировано системами безопасности.

Злоумышленники фактически получили полный доступ к клиенту Банка России и могли беспрепятственно выводить деньги с корсчета «ПИР-банка» в ЦБ. Остановить хищение денег удалось, однако, по меньшей мере, 58 миллионов рублей потеряны безвозвратно. Вся эта сумма веерной рассылкой была перечислена на карты физических лиц, зарегистрированных в 22 крупных банках. В ночь, когда произошло хищение, большая часть денег и была обналичена.

Центр реагирования на компьютерные атаки Банка России приступил к анализу ситуации. «До его завершения делать выводы преждевременно», — сказали в пресс-службе регулятора.