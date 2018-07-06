Хакеры похитили со счетов столичного «ПИР-банка», по меньшей мере, 58 миллионов рублей
Атака произошла еще в ночь на среду, однако факт киберпреступления представители ЦБ и самого пострадавшего подтвердили лишь накануне.
Жертвой первой с начала года успешной хакерской атаки стал московский «ПИР-банк» — не самая крупная кредитная организация: по объёмам активов она находится в третьей сотне российских банков. Как рассказала «Коммерсанту» председатель правления «ПИР-банка», вирус, вероятнее всего, проник во внутреннюю систему через фишинговое письмо, которое не было идентифицировано системами безопасности.
Злоумышленники фактически получили полный доступ к клиенту Банка России и могли беспрепятственно выводить деньги с корсчета «ПИР-банка» в ЦБ. Остановить хищение денег удалось, однако, по меньшей мере, 58 миллионов рублей потеряны безвозвратно. Вся эта сумма веерной рассылкой была перечислена на карты физических лиц, зарегистрированных в 22 крупных банках. В ночь, когда произошло хищение, большая часть денег и была обналичена.
Центр реагирования на компьютерные атаки Банка России приступил к анализу ситуации. «До его завершения делать выводы преждевременно», — сказали в пресс-службе регулятора.
Комментарии4
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punyoshohlai 06 июля 2018 | 13:12
Ооочень правдоподобно
odobryam_s 06 июля 2018 | 13:15
"Пир-банк" во время чумы...
four_star_captain 06 июля 2018 | 13:54
И шо, в банках нема персональных данных этих физлиц? И куда смотрят отделы финконтроля... они же так любят душу по пустякам выматывать.
man_from_sobibor 06 июля 2018 | 14:15
эта участь ждет все банки, руководство которых пожалело денег на то чтобы нанять 2-3 грамотных специалистов по ИБ