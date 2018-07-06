Российская организация ветеранов призвала Кремль признать, что в Сирии воюют бойцы частных военных компаний
Это необходимо для получения на родине привилегий, положенных участникам боевых действий, сообщает Рейтер.
Россияне, которые воевали и были ранены в Сирии, не могут в своей стране пройти реабилитацию. Солдаты и офицеры ЧВК не имеют социальной, экономической поддержки со стороны государства. Жалобы и обращения по этому поводу поступают уже три года, говорится в заявлении, опубликованном от имени Общероссийского офицерского собрания. Документ подписало несколько высокопоставленных отставных военных, включая генерал-полковника Леонида Ивашова и казачьего атамана Евгения Шабаева, сообщает Рейтер.
Они требуют немедленно установить и признать статус участников боевых действий в структурах частных военных компаний. Заявление, отмечает агентство, нарушает негласное общественное табу на обсуждение секретной операции, в которой цитата «участвуют тысячи россиян, воюющих в Сирии в гражданском статусе на стороне президента Асада». Москва отрицает факт участия в Сирии действующих российских военных. Это позволяет Кремлю скрыть количество потерь в арабской стране, пишет Рейтер. Напоминая, что наёмничество по российским законам является преступлением.
В Сирии по данным телеканала Дождь помимо ЧВК Вагнера действует ещё одна аналогичная структура Патриот. Она предположительно связана с Минобороны. И формируется в том числе из кадровых военных. Наличие ЧВК Патриот подтвердили и авторы заявления.
Комментарии20
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johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:04
для этого надо Сначала вообще само понятие ЧВК хоть как-нибудь Узаконить ... пойдёт ли на это власть?
johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:05
johnbmw: и вообще ... ни ЧВК это ни разу ... а уже давно узаконенное ИхТамНет ...
danko1 06 июля 2018 | 13:14
johnbmw: Призвали Кремль признать, что Путин, Шойгу и все наемники - преступники в соответствии с УК и должны находиться на зоне?
И какой суд посмеет Путина объявить преступником?
johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:19
danko1: суд в Гааге ...
cattt 06 июля 2018 | 13:34
И вот надо же тут атаман козлаков воспитюкал, это то что за уродина!?
romashka__ 06 июля 2018 | 13:28
ЧВК Вагнера и Патриот - это российская армия. Элементарное доказательство - катастрофа Ту-154 под Сочи, в которой погибли 92 человека, в их числе 65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, 7 военнослужащих,3 съёмочные группы федеральных телеканалов, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и его пресс-секретарь Оксана Бадрутдинова, а также Елизавета Глинка, глава фонда «Справедливая помощь».
Самолёт летел в воюющую Сирию.
ivar1964 06 июля 2018 | 13:10
johnbmw: Уже обсуждали. В начале этого года. https://www.znak.com/2018-03-27/eho_moskvy_pravitelstvo_rossii_otklonilo_proekt_o_chastnyh_voennyh_kompaniyah
johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:20
ivar1964: я знаю о том, что Обсуждали ... так ведь надо в Законодательную Базу ввести ...
echo_shar 06 июля 2018 | 13:41
johnbmw:
Посоветуйте узаконить пытки в секретных тюрьмах ЦРУ в Европе.
bozk 06 июля 2018 | 13:14
Лучше требовали бы войну остановить
echo_shar 06 июля 2018 | 13:44
bozk:
Это можно сделать за пару часов.
Необходим ракетный удар демократическими ракетами по резиденциям военных преступников - Порошенко, Авакова, Турчинова...
martin5660 06 июля 2018 | 13:16
Частная компания.При чем здесь государство?
andy66 06 июля 2018 | 13:16
"Денги давай! Денги давай!" (С)
tag188 06 июля 2018 | 13:16
Это необходимо для получения на родине привилегий, положенных участникам боевых действий
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Россияне! Вам предстоит великая честь -- работать до 65 лет, чтобы вЫтираны наемники могли получить привилегии!
yralez 06 июля 2018 | 13:17
Признать не для того, чтобы уголовников отдать под суд, а присвоить им льготы и привилегии, повышенные выплаты бабла.
Что это за ветераны ? те же псы.
johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:21
yralez: ... псы Войны ...
vserg 06 июля 2018 | 13:19
Привилегии? Ну не наглость ли?
Вообще-то наемничество - это уголовка!
johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:25
vserg: нуууу ... типа ... привелигированная пайка на Зоне ...
na555 06 июля 2018 | 13:32
Ихтамнет просят привилегий, так они уже имеют привилегии - высокие зарплаты и бесплатная поездка в заграницу.
nikolaitschi 06 июля 2018 | 14:06
Если страна не подличает, то зачем превращать людей, искренне верящих, что ей служат, в преступников. Законы у нас принимаются в течение суток. Неужели государство банально экономит на соцобеспечении ветеранов? Поддерживаем мы саму войну или нет неважно. Людей обманутых наперсточниками и их семьи мы поддержать обязаны