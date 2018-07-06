Российская организация ветеранов призвала Кремль признать, что в Сирии воюют бойцы частных военных компаний

Это необходимо для получения на родине привилегий, положенных участникам боевых действий, сообщает Рейтер.

Россияне, которые воевали и были ранены в Сирии, не могут в своей стране пройти реабилитацию. Солдаты и офицеры ЧВК не имеют социальной, экономической поддержки со стороны государства. Жалобы и обращения по этому поводу поступают уже три года, говорится в заявлении, опубликованном от имени Общероссийского офицерского собрания. Документ подписало несколько высокопоставленных отставных военных, включая генерал-полковника Леонида Ивашова и казачьего атамана Евгения Шабаева, сообщает Рейтер.

Они требуют немедленно установить и признать статус участников боевых действий в структурах частных военных компаний. Заявление, отмечает агентство, нарушает негласное общественное табу на обсуждение секретной операции, в которой цитата «участвуют тысячи россиян, воюющих в Сирии в гражданском статусе на стороне президента Асада». Москва отрицает факт участия в Сирии действующих российских военных. Это позволяет Кремлю скрыть количество потерь в арабской стране, пишет Рейтер. Напоминая, что наёмничество по российским законам является преступлением.

В Сирии по данным телеканала Дождь помимо ЧВК Вагнера действует ещё одна аналогичная структура Патриот. Она предположительно связана с Минобороны. И формируется в том числе из кадровых военных. Наличие ЧВК Патриот подтвердили и авторы заявления.