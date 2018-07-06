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13:02, 06 июля 2018

Российская организация ветеранов призвала Кремль признать, что в Сирии воюют бойцы частных военных компаний

Это необходимо для получения на родине привилегий, положенных участникам боевых действий, сообщает Рейтер.

Россияне, которые воевали и были ранены в Сирии, не могут в своей стране пройти реабилитацию. Солдаты и офицеры ЧВК не имеют социальной, экономической поддержки со стороны государства. Жалобы и обращения по этому поводу поступают уже три года, говорится в заявлении, опубликованном от имени Общероссийского офицерского собрания. Документ подписало несколько высокопоставленных отставных военных, включая генерал-полковника Леонида Ивашова и казачьего атамана Евгения Шабаева, сообщает Рейтер.

Они требуют немедленно установить и признать статус участников боевых действий в структурах частных военных компаний. Заявление, отмечает агентство, нарушает негласное общественное табу на обсуждение секретной операции, в которой цитата «участвуют тысячи россиян, воюющих в Сирии в гражданском статусе на стороне президента Асада». Москва отрицает факт участия в Сирии действующих российских военных. Это позволяет Кремлю скрыть количество потерь в арабской стране, пишет Рейтер. Напоминая, что наёмничество по российским законам является преступлением.

В Сирии по данным телеканала Дождь помимо ЧВК Вагнера действует ещё одна аналогичная структура Патриот. Она предположительно связана с Минобороны. И формируется в том числе из кадровых военных. Наличие ЧВК Патриот подтвердили и авторы заявления.

Комментарии

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johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:04

для этого надо Сначала вообще само понятие ЧВК хоть как-нибудь Узаконить ... пойдёт ли на это власть?

johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:05

johnbmw: и вообще ... ни ЧВК это ни разу ... а уже давно узаконенное ИхТамНет ...

danko1 06 июля 2018 | 13:14

johnbmw: Призвали Кремль признать, что Путин, Шойгу и все наемники - преступники в соответствии с УК и должны находиться на зоне?
И какой суд посмеет Путина объявить преступником?

johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:19

danko1: суд в Гааге ...

cattt 06 июля 2018 | 13:34

И вот надо же тут атаман козлаков воспитюкал, это то что за уродина!?

romashka__ 06 июля 2018 | 13:28

ЧВК Вагнера и Патриот - это российская армия. Элементарное доказательство - катастрофа Ту-154 под Сочи, в которой погибли 92 человека, в их числе 65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, 7 военнослужащих,3 съёмочные группы федеральных телеканалов, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и его пресс-секретарь Оксана Бадрутдинова, а также Елизавета Глинка, глава фонда «Справедливая помощь».
Самолёт летел в воюющую Сирию.

ivar1964 06 июля 2018 | 13:10

johnbmw: Уже обсуждали. В начале этого года. https://www.znak.com/2018-03-27/eho_moskvy_pravitelstvo_rossii_otklonilo_proekt_o_chastnyh_voennyh_kompaniyah

johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:20

ivar1964: я знаю о том, что Обсуждали ... так ведь надо в Законодательную Базу ввести ...

echo_shar 06 июля 2018 | 13:41

johnbmw:
Посоветуйте узаконить пытки в секретных тюрьмах ЦРУ в Европе.

bozk 06 июля 2018 | 13:14

Лучше требовали бы войну остановить

echo_shar 06 июля 2018 | 13:44

bozk:
Это можно сделать за пару часов.
Необходим ракетный удар демократическими ракетами по резиденциям военных преступников - Порошенко, Авакова, Турчинова...

martin5660 06 июля 2018 | 13:16

Частная компания.При чем здесь государство?

andy66 06 июля 2018 | 13:16

"Денги давай! Денги давай!" (С)

tag188 06 июля 2018 | 13:16

Это необходимо для получения на родине привилегий, положенных участникам боевых действий
==================
Россияне! Вам предстоит великая честь -- работать до 65 лет, чтобы вЫтираны наемники могли получить привилегии!

yralez 06 июля 2018 | 13:17

Признать не для того, чтобы уголовников отдать под суд, а присвоить им льготы и привилегии, повышенные выплаты бабла.

Что это за ветераны ? те же псы.

johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:21

yralez: ... псы Войны ...

vserg 06 июля 2018 | 13:19

Привилегии? Ну не наглость ли?
Вообще-то наемничество - это уголовка!

johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:25

vserg: нуууу ... типа ... привелигированная пайка на Зоне ...

na555 06 июля 2018 | 13:32

Ихтамнет просят привилегий, так они уже имеют привилегии - высокие зарплаты и бесплатная поездка в заграницу.

nikolaitschi 06 июля 2018 | 14:06

Если страна не подличает, то зачем превращать людей, искренне верящих, что ей служат, в преступников. Законы у нас принимаются в течение суток. Неужели государство банально экономит на соцобеспечении ветеранов? Поддерживаем мы саму войну или нет неважно. Людей обманутых наперсточниками и их семьи мы поддержать обязаны

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