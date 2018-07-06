Правозащитная организация Amnesty International осудила казнь семерых руководителей запрещённой секты «Аум Синрикё»*
Правозащитная организация «Эмнисти Интернешнл» осудила казнь семерых руководителей запрещённой секты «Аум Синрикё», в том числе, Сёку Асахары. В её заявлении говорится, что решение японских властей нарушает права человека, а смертная казнь не может быть инструментом правосудия.
Минюст Японии сегодня объявил о том, что казнь была осуществлена в нескольких тюрьма страны после полного цикла необходимых слушаний и тщательного обсуждения.
«Аум Синрикё» причастна ко многим преступлениям, совершённым в стране, в том числе, к газовой атаке в токийском метро в 95 году.
Секта запрещена во многих странах, в том числе, в России.
В Японии теперь, вероятно, возобновится дискуссия о религиозных сектах, — считает ведущий научный сотрудник центра японских исследований РАН Константин Саркисов.
По некоторым данным, в Японии сейчас остается несколько сотен сторонников «Аум Синрике».
* — организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Комментарии20
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johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:03
... имеют Право на своё мнение ...
echo_shar 06 июля 2018 | 13:18
johnbmw:
А что там Эмнисти думает о самом влиятельном художнике Еуропы Перте Паленском? )))
Осуждает ли Эмнисти кровавого геронрофила Макрона за нарушение прав человека?
luger_max_otto 06 июля 2018 | 13:25
Защита прав террористов выглядит странноватым хобби. Впрочем, эти высказывания после повешения ИМХО- эть на здоровье.
blindpew_33 06 июля 2018 | 13:33
luger_max_otto: и что в этом странноватого?
Террорист - тоже человек, и человеческие права ему присущи.
В частности, право на жизнь, с точки зрения правозащитных организаций (а также многих других людей) - абсолютно и неотъемлемо для любого человека, вне зависимости от его провинностей.
Лично я с этим императивом не согласен, более того - являюсь сторонником смертной казни (хотя скорее теоретически). Ну и что? И я имею право на своё мнения, и Amnesty International тоже. Это нормально. Ненормальным выглядит единодушие и единогласие.
johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:34
blindpew_33: +1!
oneoretwo 06 июля 2018 | 13:07
...расскажите это родственникам погибших в метро....
fueaqui 06 июля 2018 | 13:52
oneoretwo: Чего только не бывает - родственники погибших работников ВГТРК попросили помиловать Н. Савченко, признанную виновной в этой гибели.
zloy_sok 06 июля 2018 | 13:12
В 45-ом в Нюренберге они тоже самое бы говорили?
johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:13
zloy_sok: кстати - Интересный Вопрос! ... его вполне можно было бы Официально задать Amnesty International ...
neon001 06 июля 2018 | 13:15
johnbmw: и про законы некоторых штатов в сша тоже интересно.
johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:18
neon001: ну эти то приговоры AI точно осуждает ... а вот что бы они сказали о том приговоре ... лично мне очень интересно ...
blindpew_33 06 июля 2018 | 13:43
johnbmw: вы ещё времена Чингисхана вспомните.
Каждого человека или явление надо судить по законам ЕГО времени.
В 1946 году отношение к человеческой жизни и правам было несколько иным. А в 13 веке и подавно.
blindpew_33 06 июля 2018 | 13:40
neon001: в Штатах Amnesty International тоже очень неслабо зажигает и бодается с властями. Не в последнюю очередь благодаря им в 19 штатах казнь официально отменена, а реально казнили за последние годы, кажется, только в 6 штатах.
Правозащитные организации вообще неудобные собеседники и упрямые люди. Как бы к ним ни относиться.
johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:16
zloy_sok: правда шёл он с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года ... и, соответственно, приговор выносили в 1946 ...
venezianez49 06 июля 2018 | 13:22
"...права человека..." ?? ...................................................................................................
Так этот фанатик был (оказывается) человеком, а не изощрённым убийцей , чудовищем, завлекавшим в свои паучьи сети массу таких же идиотов ?
В таком случае, этим "правозащитникам" следовало бы пожалеть всех, осуждённых Нюрнбергским трибуналом и признать их святыми мучениками..
proskeptik 06 июля 2018 | 13:28
Лицемеры, "сытые вольняжки". Каждый день по всему миру от военных действий погибают невинные люди. Никаких эффективных мер против этой бойни эта организация не предпринимает.
johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 13:31
proskeptik: вы так считаете или Знаете?
adl1964 06 июля 2018 | 13:36
Все или всё, кто или что, причастные к смерти людей должны быть уничтожены.
grazschdanin 06 июля 2018 | 13:45
Правозащитная организация «Эмнисти Интернешнл» осудила казнь семерых руководителей запрещённой секты «Аум Синрикё», в том числе, Сёку Асахары.
#
Странно, что при этом они не осудили убийство Бенладана американцами.
timudjin 06 июля 2018 | 13:58
Молодцы " Amnesty International". Запомните люди этот день. Человечество отныне ждёт балансировка на грани исчезновения цивилизации. За убийство Иисуса, евреи 2000 лет не имели страны, и терпели погромы и т.д. Сейчас ситуация ещё хуже. Уровень Асахары и миссия сильно выше чем у Иисуса была. Дэбилы подвели цивилизацию на грань полного уничтожения. После войн и катастрофы, люди будут опять бегать с палками. Нельзя дэбилам отдавать право право, по дэбильи править....