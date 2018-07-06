Болельщики сборной Колумбии добиваются переигровки матча их команды против Англии в 1/8-й чемпионата мира по футболу

Соответствующая петиция уже собрала почти 300 тысяч подписей.

Без судейского скандала чемпионат мира не обошелся даже несмотря на внедрение системы видеопомощи. Колумбийские футболисты остались очень недовольны работой американца Марка Гейгера. Этот арбитр обслуживал матч 1/8-й финала, в котором Колумбия играла с Англией и уступила в серии пенальти. Южноамериканцы жаловались на то, что все спорные эпизоды Гейгер трактовал в пользу англичан. Болельщики пошли еще дальше. На сайте Change.org они создали петицию с требования переигровки матча из-за судейских ошибок.

Заявленная цель собрать 300 тысяч подписей почти достигнута. Идею уже поддержали 278 тысяч человек. Причем, среди подписантов отнюдь не только колумбийцы. Вот только ФИФА, скорее всего, петицию проигнорируют. Переигровки на чемпионатах мира действительно случались только 30-е, 50-е и 60-е годы, и совсем по другим причинам. Тогда еще не были введены послематчевые пенальти, так что при ничьей приходилось переигрывать матч.

Авторы петиции также требуют от ФИФА аннулировать все желтые карточки, которые были показаны колумбийским футболистам по ходу матча с Англией.