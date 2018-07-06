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12:33, 06 июля 2018

Болельщики сборной Колумбии добиваются переигровки матча их команды против Англии в 1/8-й чемпионата мира по футболу

Соответствующая петиция уже собрала почти 300 тысяч подписей.

Без судейского скандала чемпионат мира не обошелся даже несмотря на внедрение системы видеопомощи. Колумбийские футболисты остались очень недовольны работой американца Марка Гейгера. Этот арбитр обслуживал матч 1/8-й финала, в котором Колумбия играла с Англией и уступила в серии пенальти. Южноамериканцы жаловались на то, что все спорные эпизоды Гейгер трактовал в пользу англичан. Болельщики пошли еще дальше. На сайте Change.org они создали петицию с требования переигровки матча из-за судейских ошибок.

Заявленная цель собрать 300 тысяч подписей почти достигнута. Идею уже поддержали 278 тысяч человек. Причем, среди подписантов отнюдь не только колумбийцы. Вот только ФИФА, скорее всего, петицию проигнорируют. Переигровки на чемпионатах мира действительно случались только 30-е, 50-е и 60-е годы, и совсем по другим причинам. Тогда еще не были введены послематчевые пенальти, так что при ничьей приходилось переигрывать матч.

Авторы петиции также требуют от ФИФА аннулировать все желтые карточки, которые были показаны колумбийским футболистам по ходу матча с Англией.

Комментарии

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kamen_12 06 июля 2018 | 12:41

Тереза явно дала на лапу судье. Я за переигровку.

viniqi 06 июля 2018 | 12:52

kamen_12: И не только в лапу она ещё и навалила в штаны номерному холую-kamen_12 !!!

kamen_12 06 июля 2018 | 12:54

viniqi: Эвона как! А что я должен написать, чтобы не быть номерным холуем? Я напишу.

johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 12:42

эка хватили ... :-)))

olegleon 06 июля 2018 | 12:42

" походу матча"

Эхо, серьёзно?!
"Существительное с предлогом в русском языке всегда пишутся раздельно"

accyapa 06 июля 2018 | 12:54

Латинос играли сверх грубо. Красные карточки им можно было показывать уже в первом тайме.
Всё же неумеренное потребление кокаина разрушает нервную систему. Ряд игроков у Латинос были совсем без тормозов.
Ну и судья - Пиндос тоже был хорош! Управление игрой потерял. Латинос после свистка закатывает мяч в ворота Мелкобритов, а Пиндос свистнуть и удалить за вторую Жёлтую карточку игрока откровенно ссыт.

Ну а серии послематчевых пенальти это самое идиотское изобретение ФИФА. За что наказывают вратарей, убивая их ударами в упор с 11 метров, совершенно не понятно. Вратари превращены в клоунов. Мяч летит в один угол, вратарь, как идиот, в другой. И все в восторге если угадал!!! Мой пятнадцатилетний сын, почти с такой же вероятностью как профессионалы, заколотит мяч и Акинфееву и любому другому.
Сами игроки говорят, что серия пенальти это лотерея и сильнейшего не определяет.

Казалось бы чего проще: Отодвинуть мяч на линию штрафной - на 17 метров и тогда и вратарь будет реагировать на удар и забивать будут игроки с поставленным точным ударом. И сильнейший будет выявляться по объективным показателям.

kamen_12 06 июля 2018 | 12:56

accyapa: Кокаин в списке допингов.

grazschdanin 06 июля 2018 | 12:54

Американцы жульничают везде. Ну а здесь как не помочь братьям англосаксам.

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