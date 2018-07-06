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12:30, 06 июля 2018

В Москве неизвестные обокрали певца Сергея Пенкина

Как сообщили РБК в ГУВД, он обратился в полицию минувшим вечером. Пенкин рассказал, что употреблял спиртные напитки в кафе на Кузнецком мосту с незнакомыми ему людьми, после чего вышел на улицу и уснул на лавке. Проснувшись, он обнаружил пропажу золотых украшений и наручных часов. Певец оценивает свой ущерб более чем в миллион рублей.

Комментарии

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lvl100500 06 июля 2018 | 12:36

Дебил блд! Правильно сделали что его обчистили, не будет лопать с кем попало!

olegleon 06 июля 2018 | 12:45

lvl100500: "- Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки."

(комментарий скрыт)

abuvgrobu 06 июля 2018 | 12:39

Вот так они и ищут себе гомосексуальных партнёров..
Слишком хорошо, как я погляжу, существуют все эти так называемые "певцы"..
ртом и жопой..

lvl100500 06 июля 2018 | 12:47

abuvgrobu: Вот так они и ищут себе гомосексуальных партнёров.. //

Этот ограбленный фрук из заднеприводных?

terens 06 июля 2018 | 12:42

Про оставленый в заднице презерватив он скромно умолчал :D

ltyio 06 июля 2018 | 12:57

Как же надо нажраться, что бы не почувствовать, что с тебя снимают кольца и часы ?

servelat 06 июля 2018 | 12:58

Хотел снять, а сняли с него

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