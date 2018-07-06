В Москве неизвестные обокрали певца Сергея Пенкина
Как сообщили РБК в ГУВД, он обратился в полицию минувшим вечером. Пенкин рассказал, что употреблял спиртные напитки в кафе на Кузнецком мосту с незнакомыми ему людьми, после чего вышел на улицу и уснул на лавке. Проснувшись, он обнаружил пропажу золотых украшений и наручных часов. Певец оценивает свой ущерб более чем в миллион рублей.
Комментарии7
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lvl100500 06 июля 2018 | 12:36
Дебил блд! Правильно сделали что его обчистили, не будет лопать с кем попало!
olegleon 06 июля 2018 | 12:45
lvl100500: "- Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки."
abuvgrobu 06 июля 2018 | 12:39
Вот так они и ищут себе гомосексуальных партнёров..
Слишком хорошо, как я погляжу, существуют все эти так называемые "певцы"..
ртом и жопой..
lvl100500 06 июля 2018 | 12:47
abuvgrobu: Вот так они и ищут себе гомосексуальных партнёров.. //
Этот ограбленный фрук из заднеприводных?
terens 06 июля 2018 | 12:42
Про оставленый в заднице презерватив он скромно умолчал :D
ltyio 06 июля 2018 | 12:57
Как же надо нажраться, что бы не почувствовать, что с тебя снимают кольца и часы ?
servelat 06 июля 2018 | 12:58
Хотел снять, а сняли с него