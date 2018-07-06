В Москве неизвестные обокрали певца Сергея Пенкина

Как сообщили РБК в ГУВД, он обратился в полицию минувшим вечером. Пенкин рассказал, что употреблял спиртные напитки в кафе на Кузнецком мосту с незнакомыми ему людьми, после чего вышел на улицу и уснул на лавке. Проснувшись, он обнаружил пропажу золотых украшений и наручных часов. Певец оценивает свой ущерб более чем в миллион рублей.