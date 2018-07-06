Причиной пожара в жилом доме в центре Москвы могло стать короткое замыкание в кондиционере
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Пожар вспыхнул поздно вечером в одной из квартир в 4-этажном домен на Пятницкой улице. Никто не пострадал. Тушили пожар несколько часов.
Комментарии3
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stebinmaku 06 июля 2018 | 12:37
Некондиционный кондиционер..
olegleon 06 июля 2018 | 12:37
"в 4-этажном домен"
опять пятница на Эхе.
но "4-этажный домен" это круто ))))
echo_shar 06 июля 2018 | 12:44
Так же опасны светодиодые ленты, которые горят, как бенгальские огни в случае замыкания.