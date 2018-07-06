«ПИР банк» лишился более 58 миллионов рублей в результате хакерской атаки
Как пишет «Коммерсантъ», были выведены деньги с его корреспондентского счёта в ЦБ. В самом «ПИР банке» подтвердили факт атаки. Там говорят, что похищенные средства были выведены на пластиковые карты физических лиц в 22 крупнейших российских банках и обналичены в разных регионах страны.
Кстати, глава Сбербанка" Герман Греф уточнил, что речь идёт о хакерах из группировки Carbanak.
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olegleon 06 июля 2018 | 12:35
как можно вывести 58 миллионов, чтобы в банке этого не заметили?