«ПИР банк» лишился более 58 миллионов рублей в результате хакерской атаки

Как пишет «Коммерсантъ», были выведены деньги с его корреспондентского счёта в ЦБ. В самом «ПИР банке» подтвердили факт атаки. Там говорят, что похищенные средства были выведены на пластиковые карты физических лиц в 22 крупнейших российских банках и обналичены в разных регионах страны.

Кстати, глава Сбербанка" Герман Греф уточнил, что речь идёт о хакерах из группировки Carbanak.