Российская организация ветеранов призывает власти страны признать отправку частных военных специалистов в Сирию
Только в этом случае военные смогут получить на родине положенные участникам боевых действий привилегии. Как отмечает агентство Рейтер, заявление ветеранов нарушает негласное общественное табу на обсуждение темы участия частных военных компаний в сирийской операции.
Комментарии15
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allasc 06 июля 2018 | 12:32
привелегии????? денег хотите???? хахахахахаха
polsan 06 июля 2018 | 12:54
allasc: Наёмникам платят до миллиона в месяц, о каких привилегиях ещё может идти речь?! Это же совсем другая не служба - работа!
magnus_z 06 июля 2018 | 12:58
polsan: УК РФ предусматривает наказание за наёмничество.
olegleon 06 июля 2018 | 12:32
т.е. всё упирается в привилегии
yralez 06 июля 2018 | 12:33
Т.е. отправляемых наемников бандитов признать ветеранами ?
В РФ все ветераны такие ?
allasc 06 июля 2018 | 12:34
yralez: других нет
geovit 06 июля 2018 | 12:35
Когда ветеранам дадут слово, тогда и будут говорить. А после того как используют, выдадут венок от имени безымянного союза ветеранов.
tks 06 июля 2018 | 12:36
Таким макаром и до Востока Украины добраться можно.
obratov 06 июля 2018 | 12:40
Предлагаю к таковым приравнять туристов, которые выезжают за рубеж... чтобы они хоть как-то отбили стоимость путевок!
sim202_ 06 июля 2018 | 12:44
Это шо - диды воевали за щясте наёмное?
andre_klimov 06 июля 2018 | 12:44
Если забыли, то неплохо бы напомнить:
"Я вас туда не посылал..." (С) государство
platonnekafrin 06 июля 2018 | 12:49
Холмики без крестиков и звездочек жить не дают агентам похоронных услуг. Прям, нет покоя от их вопиющей бесхозности. Не наводите на грех, признайте, что в могилах кто-то есть!
oneoretwo 06 июля 2018 | 12:52
...поехали в нарушении закона зарабатывать убийством людей в сирию ?
вот там и просите себе привелегии...
barky 06 июля 2018 | 12:58
ихинастамнет
sergei_tn 06 июля 2018 | 12:59
Привилегии?
Они откуда? Из бюджета. С какого мы своими деньгами будем поощрять авантюры власти на чужих землях.?
Он хату покинул, ушел воевать, чтоб .... неважно зачем. Важно, что не защищая Родину, а скорее нападая на одну из сторон в пользу другой стороны совершенно чужого нам конфликта. Ну вот пусть те, кому это сердце греет, сбросятся из своих и поддержат этого наемника.