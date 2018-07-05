Защита главы грозненского «Мемориала» обжаловала отказ Верховного суда Чечни перенести процесс в другой регион и обратилась в Верховный суд России

Защита главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева обжаловала решение Верховного суда Чечни об отказе перенести процесс в другой регион и обратилась в Верховный суд России. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Илья Новиков.

«На решение Верховного суда Чеченской республики, который отказался удовлетворить наше ходатайство и перенести процесс в другой регион, мы направили апелляционную жалобу. Дополнительно к этому я в Москве в Верховный суд подал отдельное ходатайство по тому же самому предмету, чтобы прояснить определенность с 35 статьей УПК», — рассказал адвокат.

Как уточнил И.Новиков, данная статья регулирует перенос уголовного дела из одного субъекта в другой. «По букве УПК этим должен заниматься вышестоящий суд областного уровня, то есть в данном случае Верховный суд Чечни. Однако Верховный суд России в апреле заявил, что этим должен заниматься он», — отметил адвокат.

Он добавил, что перенос может осуществиться, пока суд не приступил к рассмотрению дела по существу, поэтому до тех пор защита будет делать все возможное, чтобы этого добиться.