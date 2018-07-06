В уголовном деле о террористическом сообществе «Сеть» появилось два новых фигуранта

Суд накануне арестовал жителей Пензы Михаила Кулькова и Максима Иванкина.

Уголовное дело против молодых людей возбуждено по статье об организации террористического сообщества, — об этом «ОВД-Инфо» рассказал отец одного из арестованных Михаила Кулькова. Его вместе со знакомым Максимом Иванкиным задержали в Москве без документов. Позже Ленинский районный суд Пензы отправил задержанных в СИЗО. Отец Кулькова также сообщил, что видел сына в коридоре суда, он заметил у него синяки и ссадины. Арестовали обвиняемых до 18 сентября. Как напоминает «Медиазона», ранее Иванкина и Кулькова уже задерживали, это было в прошлом году.

По версии следствия, тогда у них обнаружили наркотики. Силовики возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Позже к этим обвинениям добавили и участие в террористическом сообществе, дела были объединены в одно производство. Обвиняемые же, как следует из официальной версии, скрылись и были объявлены в розыск. Напомню, большинство фигурантов так называемого «пензенского дела» — это антифашисты и анархисты, многих из них объединяет увлечение страйкболом. ФСБ полагает, что все арестованные — их уже больше 10 человек — состояли в подпольной организации «Сеть» и якобы намеревались поднять в стране вооруженный мятеж, предварительно устроив теракты во время президентских выборов и Чемпионата мира по футболу.

Некоторые фигуранты дела не раз заявляли о пытках: в подвале пензенского СИЗО, по словам арестованных, сотрудники ФСБ, в частности, применяли электрошокеры.