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12:03, 06 июля 2018

В уголовном деле о террористическом сообществе «Сеть» появилось два новых фигуранта

Суд накануне арестовал жителей Пензы Михаила Кулькова и Максима Иванкина.

Уголовное дело против молодых людей возбуждено по статье об организации террористического сообщества, — об этом «ОВД-Инфо» рассказал отец одного из арестованных Михаила Кулькова. Его вместе со знакомым Максимом Иванкиным задержали в Москве без документов. Позже Ленинский районный суд Пензы отправил задержанных в СИЗО. Отец Кулькова также сообщил, что видел сына в коридоре суда, он заметил у него синяки и ссадины. Арестовали обвиняемых до 18 сентября. Как напоминает «Медиазона», ранее Иванкина и Кулькова уже задерживали, это было в прошлом году.

По версии следствия, тогда у них обнаружили наркотики. Силовики возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Позже к этим обвинениям добавили и участие в террористическом сообществе, дела были объединены в одно производство. Обвиняемые же, как следует из официальной версии, скрылись и были объявлены в розыск. Напомню, большинство фигурантов так называемого «пензенского дела» — это антифашисты и анархисты, многих из них объединяет увлечение страйкболом. ФСБ полагает, что все арестованные — их уже больше 10 человек — состояли в подпольной организации «Сеть» и якобы намеревались поднять в стране вооруженный мятеж, предварительно устроив теракты во время президентских выборов и Чемпионата мира по футболу.

Некоторые фигуранты дела не раз заявляли о пытках: в подвале пензенского СИЗО, по словам арестованных, сотрудники ФСБ, в частности, применяли электрошокеры.

Комментарии

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mystar 06 июля 2018 | 12:17

Организация "Сеть" это конечно не серьезно. Наслушались Навального и либерсми и решили поиграть в крутых заговорщиков. Что при этом не освобождает их от ответственности. Савченко тоже теоретически свои планы составляла. И иде она сейчас.

dekadik 06 июля 2018 | 12:22

Это ж надо до сих пор применяют эти электрошоккеры, что у них нет ничего более изысканного, ну это уже прошлый век, варварство какое то, чем они там в Сколково занимаются, что не могут придумать что нибудь новенькое, современное для пыток, а то позор просто.

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