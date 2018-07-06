Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» получил шанс досрочно выйти на свободу

Вопрос об УДО Владимира Аникеева будет рассмотрен заново.

За взлом электронной почты шести человек, в числе которых оказались пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова и помощник президента Андрей Белоусов, Владимир Аникеев получил два года колонии. Такой срок стал возможен с учетом его признания вины и сделки со следствием. Дело имело гриф «секретно» и рассматривалось в закрытом режиме.

Приговор хакер выслушал прошлым летом, а с января этого года пытался выйти из мест заключения раньше времени. Получив отказ, дошел до Верховного суда, после чего дело отправили в Мосгорсуд, президиум которого рассматривал сегодня жалобу адвокатов.

Аникеев, известный под кличкой Льюис, участвовал в заседании по видеосвязи, сообщает русская служба BBC. Осужденный заявил, что усердно трудиться (по данным «Росбалта», в СИЗО «Лефортово» он занимался малярными работами), и собирается вести на свободе общественно полезный образ жизни. Суд прислушался к доводам прокуратуры, не стал освобождать фигуранта, но отправил дело на пересмотр.

Аникеев ранее был допрошен в качестве свидетеля по делу о госизмене, фигурантами которого стали высокопоставленный офицер ФСБ и сотрудник «Лаборатории Касперского». Они якобы участвовали во взломе серверов демократической партии США и раскрыли планы американской разведке.