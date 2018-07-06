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12:02, 06 июля 2018

Российская организация ветеранов призывает власти страны признать отправку частных военных специалистов в Сирию

Только в этом случае военные смогут получить на родине положенные участникам боевых действий привилегии. Как отмечает агентство Рейтер, заявление ветеранов нарушает негласное общественное табу на обсуждение темы участия частных военных компаний в сирийской операции.

Комментарии

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mystar 06 июля 2018 | 12:06

Какая из организаций ветеранов. Раньше была одна всего. Теперь их развелось как блошек на барбоске. Из за некоторых из них торчат ушки госдепа. Так какая именно организация? ЭМ?

snikkersnepper 06 июля 2018 | 12:25

mystar:

Пся крев!

Обращение подписано 3 (тремя) людьми. Леонидом Ивашовым (это известный деятель), "полковником Владимиром Петровым" (этого не знаю) и "лидером казачьего общества Евгением Шабаевым". Это тот самый клоун, что "лично" навещал в московских больницах тысячи убитых и раненых вагнеровцев (невидимых для всех, кроме него одного). Если поднять ту историю, можно найти и биографию этого персонажа. К ветеранским организациям этого Леню Голубкова на калиберный выстрел не подпустят.

Судя по всему, идет попытка повторения той истории. Причем по той же схеме: "либералы" и "западники"вроде Рейтер и Эха Москвы (смешно, но да ладно) раскручивают и продвигают персонажей из "ультра-патриотической" тусовки, причем самых низших ее словев.

mystar 06 июля 2018 | 12:37

snikkersnepper: раскручивают и продвигают персонажей
________________________________________________
Спасибо. Специально не раэбирался в этой истории т.к. воняет она и так очень сильно. Без разборок понятно откуда вонь идет.

snikkersnepper 06 июля 2018 | 12:54

mystar:

Самое прикольное при этом, что, как я и говорил, российские добровольцы-наемники-частники-"музыканты"-авантюристы в Сирии, естественно, есть. Как и не-российские - достаточно вспомнить норвега (или голландца?) из "Азова", укокошенного в Африне. В разных количествах, с разными целями и так далее... Но почему-то ни Эхо, ни Дождь, ни Рейтер, устроившие из этого факта три года истерики, не могут показать ни единого доказательства их присутствия, в отличие от меня, считающего, что это а) неизбежно в любом современном военном конфликте, б) оказывает лишь исчезающе малое влияние на ход войны в Сирии.

dekadik 06 июля 2018 | 12:09

а если это не военные? а предположим бывшие военные, или гражданские, бывшие безработные.

zztop1960 06 июля 2018 | 12:23

dekadik: Может штрафбаты ?

snagging 06 июля 2018 | 12:09

Не призывает, а просит на коленях, как и все.

mikhail_spb_ 06 июля 2018 | 12:10


Пусть получают привилегии в тех странах, в которых они убивали и совершали другие "подвиги", а не на родине.

danko1 06 июля 2018 | 12:11

Эти ветераны не знают, что им вместо льгот по статье наемничество уголовный срок полагается?
А рваться не защищать свою страну, а убивать в другой за преступный режим Асада, обогащение повара Пригожина и прочего ворья, да еще требовать за то льготы, то значит понятия не иметь о чести воина и офицера.

polsan 06 июля 2018 | 12:13

Только в этом случае военные смогут получить на родине положенные участникам боевых действий привилегии.
____________________________________________________________________________
Наёмникам платят до миллиона в месяц, о каких привилегиях ещё может идти речь?! Это же совсем другая не служба - работа!

nds 06 июля 2018 | 12:15

Вот уже и ветераны подтянулись: врать народу, в принципе, можно, но мы, ветераны, от вранья уже страдаем.

radionews 06 июля 2018 | 12:30

nds: ну да - шакалам мяса не докладывают, подайте бедным русским шакалам!! Пожалейте их, бедненьких, они пошли за деньги убивать, так убивать им дали, а денег нет!!! До чего мир несправедлив!!!

snikkersnepper 06 июля 2018 | 12:15

Российская организация ветеранов призывает ВЛАСТИ страны признать отправку ЧАСТНЫХ военных специалистов в Сирию.

У вас своих мозгов нет - у уток одолжите.

vladimir1_57 06 июля 2018 | 12:18

Не, а какие привилегии получают частные охранники европейские или американские?

zloy_sok 06 июля 2018 | 12:20

Пусть сначала статью о Наемничестве перечитают, а потом требуют признания,

dr_nemos 06 июля 2018 | 12:24

заодно и в лднр... Вот только признав это, придется заводить уголовные дела в соответствии с Законом РФ....И "герои" тут же станут банальными уголовниками

pontifig 06 июля 2018 | 12:24

ну тогда уж и отменить уголовный кодекс отменить выборочно .

mystar 06 июля 2018 | 12:27

Россия должна признать наемников, новичка, боинг.)))))) Мы вот доказать ни чо не можем поэтому вы сами придумайте и признайте.))))))

radionews 06 июля 2018 | 12:27

Русские ветераны- каратели требуют признания их привилегий???
Россия лишилась последнего ума, под руководством Вовы и его шайки.
С чем я сердечно поздравляю Вову.
Отличное определение рашистским воякам: дегенералитет.

Настреляли мальчиков-девочек, взорвали их мамок, уничтожили их города, прикрывшись при своем наступлении этими же детьми ( про украинских детей русские говорят "хохлоублюдки", одновременно размазывая сопли по роже и рыдая, как они хотят их защищать путем убийства). Нормально - русский мир в полном цвете.

Да, и дайте наконец обещанный миллион в месяц русским карателям! Признайте наконец их героями, чтоб они свои полученные в кремле "пуговицы" носили гордо и открыто!!

Редкостная нечисть, утратившая совсем совесть, мораль, человеческий облик, - на сегодня это характеризуется фразой "все русское".

alextheterrible 06 июля 2018 | 12:33

Да-да, признать отправку в Сирию частных военных специалистов и сразу посадить их всех в тюрьму.

УК РФ, Статья 359. Наемничество:

1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

efilika 06 июля 2018 | 12:35

Я против того, чтобы мои налоги уходили на содержание военных ветеранов, льготные пенсии, досрочный выход на пенсию и льоты по выплатам на лечение и коммуналку этих людей. Я против того, чтобы мои налоги тратились на ведение боевых действий в Сирии.

sim202_ 06 июля 2018 | 12:50


Это шо - диды воевали за щясте наёмное?

zolingen 06 июля 2018 | 12:54

Какие там привилегии? Прикопали бы хоть по людски.

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