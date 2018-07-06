Благодаря гостям Чемпионата мира по футболу рухнули многие стереотипы в отношении России, считает Владимир Путин
В Кремле он встретился с легендами мирового футбола. По словам российского президента, люди увидели, что Россия – это гостеприимная страна, которая доброжелательно настроена к тем, кто приезжает.
Комментарии39
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romashka__ 06 июля 2018 | 12:05
Путин, отпусти Олега Сенцова!
balamuto 06 июля 2018 | 12:07
Причем гостеприимство русского народа с агрессивным,воровским режимом?
danko_viola 06 июля 2018 | 12:11
balamuto: Путин прав!!! Где неодекватная старуха данко1 из маями?
pyco_mypucmo 06 июля 2018 | 12:13
Бывало ли когда-нибудь в истории, чтобы великой страной правила крыса?
honduras_na_colime 06 июля 2018 | 12:26
Ну и какие стереотипы рухнули?
Что Путирашка полицейская страна с воровской властью?
Или что Крым аннексирован в результате военной агрессии, а в Лугандоне и Сирии воюет ватное войско?
Что до гостеприимства, то у великого гения Ына с этим делом ещё круче.
Кто не верит, может съездить в Северную Корею и развеять стереотипы о том, что тамошний народ влачит убогое, голодное и бесправное существование, а концлагеря переполнены пиплами, которые недостаточно яростно скорбили по кончине папы величайшего гения.
В общем, пукинский трёп рассчитан либо на малолетниних детей, либо на упоротых ватников.
zztop1960 06 июля 2018 | 12:30
pyco_mypucmo: Олимпийский Берлин 1936 года https://www.youtube.com/watch?v=bSxwPh7a-is
viniqi 06 июля 2018 | 12:44
pyco_mypucmo: Да бывало это Россия с 1999 по 202.....?! года !!!
vilingrad 06 июля 2018 | 12:58
danko_viola: Россия – это гостеприимная страна, которая доброжелательно настроена к тем, кто приезжает."
А вот к тем, кто пока не уезжает...В общем, лжет как чекист:)
bozman_xl 06 июля 2018 | 12:22
Закончится бал, погаснут свечки! Гостеприимные россияне, назад, в стойла!
zztop1960 06 июля 2018 | 12:32
bozman_xl: Закончится бал, погаснут свечки! Гостеприимные россияне, назад, в стойла! И беременные россиянки
noxepy_7_40_ 06 июля 2018 | 12:08
romashka__: Чтобы его засадили в застенок украинцы, или отравили англичане? Да вы, батенька, фашист!!! Позорище!!!
sskull 06 июля 2018 | 12:10
romashka__: Путин, опусти ромашку!
grossalexis072018 06 июля 2018 | 12:13
sskull: Путин выдай котяре банку формалина, а лучше ведро!!! Путь саму мумифицируется ;))
za_nas 06 июля 2018 | 12:31
romashka__:
Террориста Сенцова. Врать не надо, хоть даже и себе.
echo_shar 06 июля 2018 | 12:37
romashka__:
Путин! Не отпускай террористов! Это будет плохой прецедент.
Помимо подготовки терактов в Крыму, Сенцов финансировал военных преступников, т. том числе, нацистские батальоны. Сенцов лично возил наличные и передавал их признанным всем миром нацистскими бандитские формирования "Донбасс" и "Азов".
ostapbey 06 июля 2018 | 12:57
echo_shar: нацистские????та ты шшшо босяк..
А против какой они нации эти самые нацисты??
Или за какую, если ты и сообразить не сможешь сдуру??
P.S..
Сколько тебе осталось докопить на лапти к зиме??
может прислать тебе чоботы??
С халавами!!!
Но портянки твои...Портянок, увы, не держимс..
Даже...
tks 06 июля 2018 | 12:05
А благодаря Путину - рухнет Россия.
mikhail_spb_ 06 июля 2018 | 12:07
Действительно, целый месяц в России разрешат пьяным иностранцам бухать на улице и в общественном транспорте и пользоваться доступными девками.
Чем не гостеприимство?
Кстати, видел на днях каких-то иностранных болельщиков, уныло бродящих по "пятёрочке".
В конце концов они взяли по мороженому и пошли на кассу, где кассирша - восточная женщина - на ломаном русском пыталась объяснить им, что терминал не работает и нужно платить наличными.
Цирк!
danko_viola 06 июля 2018 | 12:13
mikhail_spb_: действительно, вероятно, возможно, пятёрочке. Девкам. Кадырка, мильтоны, пролонгация. Юморной колотролль. К стати. Пошли.
znajka 06 июля 2018 | 12:26
danko_viola: кстати. даже?
zolingen 06 июля 2018 | 12:50
mikhail_spb_: реалии
lavrfedotovich02 06 июля 2018 | 12:13
ну да, английские болелы будут рассказывать шо в бесплатном паравозе можно бить окна и полицию посылать всего то за 12 фунтов, ну или памятник раскрасить за те же деньги
testmeter 06 июля 2018 | 12:15
"рухнули многие стереотипы в отношении России" ///
Например, оказался мифом стереотип о том, что русские бабы не дают. То, что они кацапорылые страшилы, конечно не мифом оказалось, но это такое дело... А вот дают еще как! Из патриотизма, наверное...
sg91 06 июля 2018 | 12:29
testmeter:
Дело в том, что укринские бля..и, работая в Европе, говорят на русском. Клиенотм может оказаться поляк (а никто другой дешевый укрошлюх и не снимает) и за свинячую мову легко полчить по жирному укроебальнику..
ЗЫ Ты, кастрюлька, здесь тоже из патриотизма пасешься? Понятно, в свиноСМИ про ЧМ в России ничего не пишут. Ничего. Скоро за мову будут пистить и на 404-й территории.. А пока пшел вон, вошь...
testmeter 06 июля 2018 | 12:42
sg91: Шо, тебе не дают? Эх, рожей не вышел... Попробуй закосить под араба. Только портянки смени - воняют-с
jamba 06 июля 2018 | 12:16
Фиг там, если и рухнули, то только снаружи- внутри устояли, тут бетон!)))))))))))))))))
grossalexis072018 06 июля 2018 | 12:18
Ну в какой еще стране можно трахнуть офигевшую от гостеприимства дуру в кустах, обрыгаться дешевым пивасиком (по 200 р за банку пойла) и все это при полном пофигизме ментов.
wertzuwachs 06 июля 2018 | 12:26
Кто бы спорил. Здесь даже во времена СССР иностранец был в почете, а собственные граждане подавлялись и унижались.
mamiluk 06 июля 2018 | 12:27
Благодаря ЧМ-2018...режиму удалось на время закамуфлировать фашистский режим...по меткому выражению Шендеровича- концлагерь...Сенцов -сидит...Юрий Дмитриев-под следствием...Алибек Асхабов в бегах...это только те кто на виду ,о ком говорят и пишут....а сколько безымянных замученных в путинских застенках безымянных героев томятся сейчас в неволе...вата гуляет они даже нюхом не знают-и знать не хотят,что происходит сегодня в недоимперии...каждый сам за себя и по себе...
za_nas 06 июля 2018 | 12:42
mamiluk:
Вот ваш единомышленник Павленский, например, останется за решеткой, поскольку врачи установили, что он подвержен «бредовым навязчивым идеям» и страдает от «пограничного расстройства личности» вплоть до стремления совершать преступления. Это макроновские "застенки", дядя.
hunterhead 06 июля 2018 | 12:27
"Благодаря гостям Чемпионата мира по футболу рухнули многие стереотипы в отношении России, считает Владимир Путин"
Да да, скоро все признают Крым российским. Правда, портянки? :-D
andreykochnev 06 июля 2018 | 12:34
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
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yralez 06 июля 2018 | 12:35
В первую очередь русские красавицы оказались шлюхами, а полицаи полицейскими.
Может и ботоксный не плешивый ?.....и отец народа ?.
aantipov067 06 июля 2018 | 12:41
\\\рухнули многие стереотипы в отношении России\\\
Действительно, стереотипы были но только потому, что по тебе Володя, судили о России.
А тот стереотип, что ты вор и Россию грабишь вместе со своими друзьями- обрушению не подлежит.
И все знают, что ты должен сидеть, и как говорил Жеглов- будешь сидеть!
А если умрёшь раньше- сидя похороним.
airjeff 06 июля 2018 | 12:43
щас все поедут к нам на постоянное место жительства
hz6691 06 июля 2018 | 12:44
Ну вот, столько лет строили, а приехали гости и всё обрушили.
sim202_ 06 июля 2018 | 12:47
Вот и Жёпардьё подтвердит!
zolingen 06 июля 2018 | 12:47
Рухнули? Как же он ошибается! Или делает вид, что ошибается.
oneoretwo 06 июля 2018 | 12:56
...сомневаюсь, что на фоне наличия в путингстане политических заключенных и голодовки Сенцова, операция нквд "пустить пыль в глаза" удалась...