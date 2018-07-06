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12:01, 06 июля 2018

Благодаря гостям Чемпионата мира по футболу рухнули многие стереотипы в отношении России, считает Владимир Путин

В Кремле он встретился с легендами мирового футбола. По словам российского президента, люди увидели, что Россия – это гостеприимная страна, которая доброжелательно настроена к тем, кто приезжает.

Комментарии

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romashka__ 06 июля 2018 | 12:05

Путин, отпусти Олега Сенцова!

balamuto 06 июля 2018 | 12:07

Причем гостеприимство русского народа с агрессивным,воровским режимом?

danko_viola 06 июля 2018 | 12:11

balamuto: Путин прав!!! Где неодекватная старуха данко1 из маями?

pyco_mypucmo 06 июля 2018 | 12:13

Бывало ли когда-нибудь в истории, чтобы великой страной правила крыса?

honduras_na_colime 06 июля 2018 | 12:26

Ну и какие стереотипы рухнули?
Что Путирашка полицейская страна с воровской властью?
Или что Крым аннексирован в результате военной агрессии, а в Лугандоне и Сирии воюет ватное войско?
Что до гостеприимства, то у великого гения Ына с этим делом ещё круче.
Кто не верит, может съездить в Северную Корею и развеять стереотипы о том, что тамошний народ влачит убогое, голодное и бесправное существование, а концлагеря переполнены пиплами, которые недостаточно яростно скорбили по кончине папы величайшего гения.
В общем, пукинский трёп рассчитан либо на малолетниних детей, либо на упоротых ватников.

zztop1960 06 июля 2018 | 12:30

pyco_mypucmo: Олимпийский Берлин 1936 года https://www.youtube.com/watch?v=bSxwPh7a-is

viniqi 06 июля 2018 | 12:44

pyco_mypucmo: Да бывало это Россия с 1999 по 202.....?! года !!!

vilingrad 06 июля 2018 | 12:58

danko_viola: Россия – это гостеприимная страна, которая доброжелательно настроена к тем, кто приезжает."
А вот к тем, кто пока не уезжает...В общем, лжет как чекист:)

bozman_xl 06 июля 2018 | 12:22

Закончится бал, погаснут свечки! Гостеприимные россияне, назад, в стойла!

zztop1960 06 июля 2018 | 12:32

bozman_xl: Закончится бал, погаснут свечки! Гостеприимные россияне, назад, в стойла! И беременные россиянки

noxepy_7_40_ 06 июля 2018 | 12:08

romashka__: Чтобы его засадили в застенок украинцы, или отравили англичане? Да вы, батенька, фашист!!! Позорище!!!

sskull 06 июля 2018 | 12:10

romashka__: Путин, опусти ромашку!

grossalexis072018 06 июля 2018 | 12:13

sskull: Путин выдай котяре банку формалина, а лучше ведро!!! Путь саму мумифицируется ;))

za_nas 06 июля 2018 | 12:31

romashka__:
Террориста Сенцова. Врать не надо, хоть даже и себе.

echo_shar 06 июля 2018 | 12:37

romashka__:
Путин! Не отпускай террористов! Это будет плохой прецедент.
Помимо подготовки терактов в Крыму, Сенцов финансировал военных преступников, т. том числе, нацистские батальоны. Сенцов лично возил наличные и передавал их признанным всем миром нацистскими бандитские формирования "Донбасс" и "Азов".

ostapbey 06 июля 2018 | 12:57

echo_shar: нацистские????та ты шшшо босяк..
А против какой они нации эти самые нацисты??
Или за какую, если ты и сообразить не сможешь сдуру??
P.S..
Сколько тебе осталось докопить на лапти к зиме??
может прислать тебе чоботы??
С халавами!!!
Но портянки твои...Портянок, увы, не держимс..
Даже...

tks 06 июля 2018 | 12:05

А благодаря Путину - рухнет Россия.

mikhail_spb_ 06 июля 2018 | 12:07


Действительно, целый месяц в России разрешат пьяным иностранцам бухать на улице и в общественном транспорте и пользоваться доступными девками.
Чем не гостеприимство?

Кстати, видел на днях каких-то иностранных болельщиков, уныло бродящих по "пятёрочке".
В конце концов они взяли по мороженому и пошли на кассу, где кассирша - восточная женщина - на ломаном русском пыталась объяснить им, что терминал не работает и нужно платить наличными.
Цирк!

danko_viola 06 июля 2018 | 12:13

mikhail_spb_: действительно, вероятно, возможно, пятёрочке. Девкам. Кадырка, мильтоны, пролонгация. Юморной колотролль. К стати. Пошли.

znajka 06 июля 2018 | 12:26

danko_viola: кстати. даже?

zolingen 06 июля 2018 | 12:50

mikhail_spb_: реалии

lavrfedotovich02 06 июля 2018 | 12:13

ну да, английские болелы будут рассказывать шо в бесплатном паравозе можно бить окна и полицию посылать всего то за 12 фунтов, ну или памятник раскрасить за те же деньги

testmeter 06 июля 2018 | 12:15

"рухнули многие стереотипы в отношении России" ///
Например, оказался мифом стереотип о том, что русские бабы не дают. То, что они кацапорылые страшилы, конечно не мифом оказалось, но это такое дело... А вот дают еще как! Из патриотизма, наверное...

sg91 06 июля 2018 | 12:29

testmeter:
Дело в том, что укринские бля..и, работая в Европе, говорят на русском. Клиенотм может оказаться поляк (а никто другой дешевый укрошлюх и не снимает) и за свинячую мову легко полчить по жирному укроебальнику..
ЗЫ Ты, кастрюлька, здесь тоже из патриотизма пасешься? Понятно, в свиноСМИ про ЧМ в России ничего не пишут. Ничего. Скоро за мову будут пистить и на 404-й территории.. А пока пшел вон, вошь...

testmeter 06 июля 2018 | 12:42

sg91: Шо, тебе не дают? Эх, рожей не вышел... Попробуй закосить под араба. Только портянки смени - воняют-с

jamba 06 июля 2018 | 12:16

Фиг там, если и рухнули, то только снаружи- внутри устояли, тут бетон!)))))))))))))))))

grossalexis072018 06 июля 2018 | 12:18

Ну в какой еще стране можно трахнуть офигевшую от гостеприимства дуру в кустах, обрыгаться дешевым пивасиком (по 200 р за банку пойла) и все это при полном пофигизме ментов.

wertzuwachs 06 июля 2018 | 12:26

Кто бы спорил. Здесь даже во времена СССР иностранец был в почете, а собственные граждане подавлялись и унижались.

mamiluk 06 июля 2018 | 12:27

Благодаря ЧМ-2018...режиму удалось на время закамуфлировать фашистский режим...по меткому выражению Шендеровича- концлагерь...Сенцов -сидит...Юрий Дмитриев-под следствием...Алибек Асхабов в бегах...это только те кто на виду ,о ком говорят и пишут....а сколько безымянных замученных в путинских застенках безымянных героев томятся сейчас в неволе...вата гуляет они даже нюхом не знают-и знать не хотят,что происходит сегодня в недоимперии...каждый сам за себя и по себе...

za_nas 06 июля 2018 | 12:42

mamiluk:
Вот ваш единомышленник Павленский, например, останется за решеткой, поскольку врачи установили, что он подвержен «бредовым навязчивым идеям» и страдает от «пограничного расстройства личности» вплоть до стремления совершать преступления. Это макроновские "застенки", дядя.

hunterhead 06 июля 2018 | 12:27

"Благодаря гостям Чемпионата мира по футболу рухнули многие стереотипы в отношении России, считает Владимир Путин"

Да да, скоро все признают Крым российским. Правда, портянки? :-D

andreykochnev 06 июля 2018 | 12:34

http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

yralez 06 июля 2018 | 12:35

В первую очередь русские красавицы оказались шлюхами, а полицаи полицейскими.
Может и ботоксный не плешивый ?.....и отец народа ?.

aantipov067 06 июля 2018 | 12:41

\\\рухнули многие стереотипы в отношении России\\\

Действительно, стереотипы были но только потому, что по тебе Володя, судили о России.

А тот стереотип, что ты вор и Россию грабишь вместе со своими друзьями- обрушению не подлежит.
И все знают, что ты должен сидеть, и как говорил Жеглов- будешь сидеть!
А если умрёшь раньше- сидя похороним.

airjeff 06 июля 2018 | 12:43

щас все поедут к нам на постоянное место жительства

hz6691 06 июля 2018 | 12:44

Ну вот, столько лет строили, а приехали гости и всё обрушили.

sim202_ 06 июля 2018 | 12:47

Вот и Жёпардьё подтвердит!

zolingen 06 июля 2018 | 12:47

Рухнули? Как же он ошибается! Или делает вид, что ошибается.

oneoretwo 06 июля 2018 | 12:56

...сомневаюсь, что на фоне наличия в путингстане политических заключенных и голодовки Сенцова, операция нквд "пустить пыль в глаза" удалась...

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