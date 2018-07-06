Японская полиция усилила меры безопасности после казни семерых руководителей секты «Аум Синрикё»*

Японская полиция усилила меры безопасности в стране после казни семерых руководителей секты «Аум Синрикё», которая запрещена во многих странах, в том числе, в России. Проведены обыски в домах многих последователей секты.

Минюст Японии утверждает, что решение о казни было принято после всех циклов судебных слушаний и обсуждений.

Решение японских властей уже раскритиковали правозащитники.

Действия этой организации и ее идеология были встречены японцами крайне негативно. Такое мнение в интервью «Эху» высказал доктор исторических наук, профессор института стран Востока Анатолий Кошкин.

Анатолий Кошкин также напомнил, что в России на протяжении длительного времени велась работа по искоренению ячеек этой организации.

* — организация признана террористической и запрещена на территории РФ