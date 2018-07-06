Японская полиция усилила меры безопасности после казни семерых руководителей секты «Аум Синрикё»*
Японская полиция усилила меры безопасности в стране после казни семерых руководителей секты «Аум Синрикё», которая запрещена во многих странах, в том числе, в России. Проведены обыски в домах многих последователей секты.
Минюст Японии утверждает, что решение о казни было принято после всех циклов судебных слушаний и обсуждений.
Решение японских властей уже раскритиковали правозащитники.
Действия этой организации и ее идеология были встречены японцами крайне негативно. Такое мнение в интервью «Эху» высказал доктор исторических наук, профессор института стран Востока Анатолий Кошкин.
Анатолий Кошкин также напомнил, что в России на протяжении длительного времени велась работа по искоренению ячеек этой организации.
* — организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Комментарии1
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perestarok 06 июля 2018 | 12:12
"Японская полиция усилила меры безопасности после казни семерых руководителей запрещенной в РФ секты «Аум Синрикё»"
В этом деле много неясного. Как можно искать сторонников, травя их зарином? Что-то не вяжется в официальной версии.