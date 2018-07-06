Билеты на четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии в Сочи проданы на 100 процентов
Билеты на четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии в Сочи проданы на 100 процентов, сообщает ТАСС, ссылаясь на местные власти. Ожидается присутствие на стадионе около 10 тысяч иностранных болельщиков.
Российские футболисты серьезно настроены на предстоящую игру с Хорватией. Об этом сказал пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.
Завтра в Сочи прибудут дополнительные поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова. Увеличено также количество чартерных авиарейсов. Матч начнётся завтра в 21 час.
Матч Россия – Хорватия начнется завтра в 21:00 в Сочи.
Комментарии10
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viniqi 06 июля 2018 | 11:40
На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь!!!
danko_viola 06 июля 2018 | 11:47
viniqi: тролль опущенный.
pyco_mypucmo 06 июля 2018 | 11:49
4:0 в пользу Хорватии.
sskull 06 июля 2018 | 12:07
viniqi: Херасе, продавцы с рынка пословицы и поговорки знают. А я думал только:" Налетай не скупись, покупай живопись" и мат...
Ты прям гена букин-интеллектуал.
viniqi 06 июля 2018 | 12:19
sskull: Скуллящее пригожинское тыкающее чмо. вам гнидам псевдопатриотичным добавили пайку объедков с кремлевской столовки???
sskull 06 июля 2018 | 12:57
viniqi: Это все, что ты можешь, убогий продавец обуви с , прости Господи, буйнакского рынка? Писать одно и тоже по методичке 14 года. Да уж полнейшие дегенеоаты идут в либерастные вонючие прокладки....
ukr_777 06 июля 2018 | 11:49
странно, что этот вопрос вообще поднимается.
glotov 06 июля 2018 | 11:58
По моим наблюдениям, привносить политическую труху в чемпионат мира пока пытаются только наши псевдолиберальные отбросы. Власть хранит молчание, болельщики болеют, а отбросы политиканствуют.
kamen_12 06 июля 2018 | 12:18
glotov: Жалко либерастов, оплевали их, унизили этим ЧМ. С воя перешли на визг, как следствие.
ly4_sveta 06 июля 2018 | 12:07
А Путин? Путин купил билет? Путин будет?
Или опять важные встречи и вручение звёзд
героям в выходной день?