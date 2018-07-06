Билеты на четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии в Сочи проданы на 100 процентов, сообщает ТАСС, ссылаясь на местные власти. Ожидается присутствие на стадионе около 10 тысяч иностранных болельщиков.

Российские футболисты серьезно настроены на предстоящую игру с Хорватией. Об этом сказал пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

Завтра в Сочи прибудут дополнительные поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова. Увеличено также количество чартерных авиарейсов. Матч начнётся завтра в 21 час.

Матч Россия – Хорватия начнется завтра в 21:00 в Сочи.