Мосгорсуд заново проверит законность отказа лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» в досрочном освобождении
Мосгорсуд заново проверит законность отказа лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву в досрочном освобождении. Президиум суда сегодня удовлетворил кассационную жалобу его адвокатов. Аникеев был осуждён за неправомерный доступ к компьютерной информации.
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