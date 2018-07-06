Мосгорсуд заново проверит законность отказа лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» в досрочном освобождении

Мосгорсуд заново проверит законность отказа лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву в досрочном освобождении. Президиум суда сегодня удовлетворил кассационную жалобу его адвокатов. Аникеев был осуждён за неправомерный доступ к компьютерной информации.