Правозащитная организация Amnesty International осудила казнь семерых руководителей запрещённой секты «Аум Синрикё»
В том числе, Сёку Асахары. В её заявлении говорится, что решение японских властей нарушает права человека, а смертная казнь не может быть инструментом правосудия.
Минюст Японии сегодня объявил о том, что казнь была осуществлена в нескольких тюрьма страны после полного цикла необходимых слушаний и тщательного обсуждения.
«Аум Синрикё» причастна ко многим преступлениям, совершённым в стране, в том числе, к газовой атаке в токийском метро в 95 году.
Секта запрещена во многих странах, в том числе, в России.
Комментарии14
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tks 06 июля 2018 | 11:38
Тупая левота.
luger_max_otto 06 июля 2018 | 11:56
Любят они террористов. Небось будут и за Путина топить...
sekretniy_fizik 06 июля 2018 | 12:20
А вот обожаемый нашим Йехом ЕСПЧ стопудово этих уродов оправдал бы. Да вот только не в его это компетенции. Кстати, в большинстве штатов самой демократичной страны в мире ( в США то бишь ) смертная казнь вовсю применяется. Чёта я ни разу не слышал, чтобы эта Амнести Интернейшнл их за то осудила, как Японию. Ну оно и понятно, как говорится, это нога, у того, у кого надо нога. Да, Эхонько?
point3d 06 июля 2018 | 12:12
tks: Эта Тупая левота получает сотни миллионов долларов от либерастной элиты EC и США именно за это.
olegleon 06 июля 2018 | 12:22
tks: ну признают они наличие в России политзаключённых, но зачем же их за это обзывать?
tks 06 июля 2018 | 12:30
olegleon: Мне то какая разница, что они признают, или нет, на дух не выношу левотину любого вида... Органически лживые особи.
olegleon 06 июля 2018 | 12:50
tks: так ты ещё и против Обамы и Путина что-то имеешь, засланный казачок! это же святые люди, которые предлагают забирать у работающих деньги и отдавать их неработающим. может ты ещё Трампа поддерживаешь?
tks 06 июля 2018 | 12:54
olegleon: Трампа - поддерживаю с самого начала его восхождения ;))) я не казачок, я танчик )))
Кто не работает, тот не ест!
noxepy_7_40_ 06 июля 2018 | 11:39
О! Наши везде))))
paulik69 06 июля 2018 | 11:42
Сволочь, слепо убивающая детей, вполне может быть и казнена. А соросовкие придурки из «эмнисти» не заслуживают ничего, кроме презрения.
mystar 06 июля 2018 | 12:00
Лучше бы серьезно взялись за Саудовскую Аравию. Там по 100 человек в год казнят по политическим, религиозным и сексуальным обвинениям. В том числе так любимых на западе педерастов. В самих США смертную казнь что отменили уже. Вот пуская и занимались бы своей страной и не лезли в чужие.
vladimirgornitsky 06 июля 2018 | 12:26
mystar:
Полагаю, что Вы плохо информированы о деятельности Amnesty International.
Вы зайдите на их сайт и наберите в поисковике USA и Saudi Arabia.
Судя по Вашему комментарию, найдете для себя много нового - узнаете, как часто эта организация выступает с критикой этих стран.
А гомосексуалистов в Саудовской Аравии не казнят.
mystar 06 июля 2018 | 12:51
vladimirgornitsky: А гомосексуалистов в Саудовской Аравии не казнят.
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А что с ними делают? Удовлетворяют до смерти?))))))
А зачем мне поисковик на их сайте? Я читаю годовые отчеты. Да там есть критика США и Саудовской Аравии но настоящей активности не прослеживается. Скорее имитация. В США вообще только Трамп во всем виноват.
Вот и пусть собирают 7 миллионов своих якобы сторонников и идут наводить порядок в США.
cosmo_ 06 июля 2018 | 12:01
Ждем секторальных санкций....