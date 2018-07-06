Правозащитная организация Amnesty International осудила казнь семерых руководителей запрещённой секты «Аум Синрикё»

В том числе, Сёку Асахары. В её заявлении говорится, что решение японских властей нарушает права человека, а смертная казнь не может быть инструментом правосудия.

Минюст Японии сегодня объявил о том, что казнь была осуществлена в нескольких тюрьма страны после полного цикла необходимых слушаний и тщательного обсуждения.

«Аум Синрикё» причастна ко многим преступлениям, совершённым в стране, в том числе, к газовой атаке в токийском метро в 95 году.

Секта запрещена во многих странах, в том числе, в России.