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11:24, 06 июля 2018

Российский офицер в суде признался, что участвовал «в мероприятии на территории смежной страны»

Старший лейтенант Олег Леонтьев, обвиняемый по делу о гибели брянского призывника Ильи Горбунова, заявил в последнем слове на суде о своем «участии в мероприятиях на территории смежной страны» и попросил в связи с этим снисхождения. Подробности рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления Фонда «Право матери» Вероника Марченко.

Она уточнила, что Леонтьев попросил суд о приговоре, который позволил бы ему продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии. «При положительном решении суда незамедлительно следующим бортрейсом туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было», — цитирует В.Марченко заявление Леонтьева.

При этом она недоумевает, какое отношение это имеет к семье погибшего солдата-срочника. В.Марченко напомнила, что заседание проходит в Нарофоминском гарнизонном военном суде по уголовному делу о гибели в армии в феврале 2017 года призывника Ильи Горбунова.

По данным следствия, офицеры части 32010 в Московской области не исполняли свои обязанности, в том числе по обучению призывников вождению военной техники, которая, как выяснилось, была неисправной. «В феврале офицеры выпустили на маршрут неисправный танк, посадили Илью туда, хотя у него не было никакой практики вождения, и приказали ехать по колейному обледеневшему мосту через реку. Никаких сопровождающих у него не было. В результате танк перевернулся, и Илья погиб, захлебнувшись водой», — рассказала В.Марченко.

По ее словам, обвинение было предъявлено только старшему лейтенанту Олегу Леонтьеву за превышение должностных полномочий, однако Фонд ходатайствовал о привлечении к ответственности еще ряда офицеров, которые отвечали за обучение солдат и использование неисправных танков. Данное ходатайство находится на рассмотрении.

В.Марченко добавила, что Леонтьев извинился перед родными погибшего срочника, но своей вины так и не признал. В фонде считают, что его заявление о намерении поехать воевать в Сирию в случае положительного решения суда является попыткой уйти от ответственности.

Комментарии

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mystar 06 июля 2018 | 11:31

Естественно эти заявления попытка уйти от ответственности. Это регулярно происходит. Подсудимые пытаются перевести свои уголовные дела в плоскость политических в надежде что то выиграть от скандалов.

viniqi 06 июля 2018 | 11:35

mystar: То есть вы допускаете, что ихтамнет???

mystar 06 июля 2018 | 11:49

viniqi: То есть вы допускаете, что ихтамнет???
______________________________________
Не понял что Вы конкретно имеете в виду. Но строевых подразделений российской армии там нет. 100 тыщ российских войск никто еще не обнаружил на Донбассе. Даже принимая во внимание что ОБСЕ там под каждый куст заглянуло. Там есть российские добровольцы на стороне ДНР-ЛНР как и иностранные добровольцы на стороне Киева. Там есть российские офицеры в качестве инструкторов, наблюдателей и координаторов. Было бы странно если бы их там не было. Россия приняла на себя ответственность за политическую поддержку русского населения и пускать на самотек этот процесс естественно никто не будет. Но эти наблюдатели не участвуют в боевых действиях т.к. за 4 года не было ни одного старшего или тем более высшего офицера России замеченного на передовой. Я не говорю уже о погибших или пленных.

viniqi 06 июля 2018 | 12:17

mystar: Вы сами верите, что ихтамнет? или будете здесь тупо копипастить пропаганадистко -лживые лозунги с методичек и передач первого кАнала???

mystar 06 июля 2018 | 12:58

viniqi: Вы сами верите, что ихтамнет?
________________________________
Верю не верю Вы для своей жены оставьте.
Миссия ОБСЕ не сообщает ни о каких подразделениях Российской Армии. А они там за 4 года все огороды перерыли.

danko1 06 июля 2018 | 11:37

mystar: Желает одно убийство оправдать убийством множественным на территории Украины.
Когда Путин убийц-наемников награждает орденами, хотя по УК наемничество - преступление, то такое заявление не удивляет.
Как и не удивляет, что в Донбассе воюют отморозки-садисты из России.

mystar 06 июля 2018 | 11:52

danko1: Как и не удивляет, что в Донбассе воюют отморозки-садисты из России.
_____________________________________________________________________
Ну только на ЭМ и еще в нескольких либерсми могут сделать вид что Вам поверили.))))))

azatjan1 06 июля 2018 | 11:53

danko1: Признался еще в одном преступлении, это отягчающее для суда.

hz6691 06 июля 2018 | 11:37

Сомнения в этом были только у Захаровой и гаранта. Они и останутся у них.

(комментарий скрыт)

snikkersnepper 06 июля 2018 | 11:51

"...цитирует В.Марченко заявление Леонтьева..."

Передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила Анне Ивановне - Капитолина Никифоровна дубленку предлагает...

1. Что точно сказал Леонтьев? Не "мне Рабинович напел", а по протоколу. У вас же он есть? Или там же, где и приказ о повышении Агеева? (если забыли, я напомню)
2. Есть ли какое-либо подтверждение его слов?
3. Какая страна имелась в виду?
4. О каких мероприятиях идет речь?
5. Когда это происходило?
6. В каком качестве Леонтьев в них участвовал?

Вам не приходило в голову задуматься об ответе на эти (и другие) вопросы, прежде чем нести очередную истерику. Если вы еще сохраняете поползновения на информирование граждан, а не разведение хомячков в домашних условиях.

mright Вероника Марченко 06 июля 2018 | 11:59

snikkersnepper: У нас аудио-запись выступления Леонтьева.

snikkersnepper 06 июля 2018 | 12:40

mright:

К вам-то как раз вопросов почти нет. Вполне ДОПУСКАЮ, что Леонтьев сказал именно это или что-либо очень похожее (что никак не снимает оставшихся пяти вопросов). Но мои допущения - это мое личное дело, а не повод для устраивания истерики в СМИ, учитывая, что, как минимум, сотрудники Эха Москвы этой аудиозаписи в глаза не слышали.

radionews 06 июля 2018 | 11:53

Прекрасное сообщения.
Значит, русские каратели не только там есть, но и новобранцев рашистских туда возят по сей день эшелонами на убой.
Ура.
Рашкомамки тушками своих сыновей, которых у них не было, оплатят кредиты на кофемолки.

kara 06 июля 2018 | 11:56

И Эхо это будет постить каждые пол часа!
И стервятники, типа Каныгина, уже выехали в этому лейтенанту, интервью брать- что за мероприятие?

alena01 06 июля 2018 | 11:57

Ну, на ихтамнет и суда нет...

bbob 06 июля 2018 | 12:02

//При этом она недоумевает, какое отношение это имеет к семье погибшего солдата-срочника//
Какая она странная. Если можно убивать людей "на территории смежной страны", то почему своих-то нельзя?

sir_sar 06 июля 2018 | 12:09

В отпуске каждый волен делать все, что ему заблагорассудится.
Кто-то едет греть жопу на Бали, а кто-то бить фашню.

alger 06 июля 2018 | 12:25

sir_sar: sir_sar: а как ты своей жопой распоряжаешся?
чужой понятно.
диван не просидел?

sir_sar 06 июля 2018 | 12:52

alger: Жопами интересуешься?
Мимо проходи. Я с пидорасами не разговариваю.

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