Российский офицер в суде признался, что участвовал «в мероприятии на территории смежной страны»

Старший лейтенант Олег Леонтьев, обвиняемый по делу о гибели брянского призывника Ильи Горбунова, заявил в последнем слове на суде о своем «участии в мероприятиях на территории смежной страны» и попросил в связи с этим снисхождения. Подробности рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления Фонда «Право матери» Вероника Марченко.

Она уточнила, что Леонтьев попросил суд о приговоре, который позволил бы ему продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии. «При положительном решении суда незамедлительно следующим бортрейсом туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было», — цитирует В.Марченко заявление Леонтьева.

При этом она недоумевает, какое отношение это имеет к семье погибшего солдата-срочника. В.Марченко напомнила, что заседание проходит в Нарофоминском гарнизонном военном суде по уголовному делу о гибели в армии в феврале 2017 года призывника Ильи Горбунова.

По данным следствия, офицеры части 32010 в Московской области не исполняли свои обязанности, в том числе по обучению призывников вождению военной техники, которая, как выяснилось, была неисправной. «В феврале офицеры выпустили на маршрут неисправный танк, посадили Илью туда, хотя у него не было никакой практики вождения, и приказали ехать по колейному обледеневшему мосту через реку. Никаких сопровождающих у него не было. В результате танк перевернулся, и Илья погиб, захлебнувшись водой», — рассказала В.Марченко.

По ее словам, обвинение было предъявлено только старшему лейтенанту Олегу Леонтьеву за превышение должностных полномочий, однако Фонд ходатайствовал о привлечении к ответственности еще ряда офицеров, которые отвечали за обучение солдат и использование неисправных танков. Данное ходатайство находится на рассмотрении.

В.Марченко добавила, что Леонтьев извинился перед родными погибшего срочника, но своей вины так и не признал. В фонде считают, что его заявление о намерении поехать воевать в Сирию в случае положительного решения суда является попыткой уйти от ответственности.