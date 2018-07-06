Новый поворот в истории с переходом Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус»

«Реал» отпустит португальца лишь в том случае, если он сам объявит о желании покинуть Мадрид.

Эпопея с переходом Роналду в «Ювентус» началась еще до того, как Португалия вылетела с чемпионата мира. Итальянская пресса третьи сутки к ряду убеждает своих читателей, что сделка уже состоялась и официальному объявлению о ней мешают лишь мелкие формальности. Издание «SportMediaset» торопит события и сообщает, что Криштиану будет представлен в качестве игрока «Ювентуса» уже в субботу. То есть, завтра. Из Мадрида, между тем, приходят противоположные сведения.

Испанская пресса пишет, что президент «Реала» Флорентино Перес пока решения не принял. Мадридского босса смущает тот факт, что Роналду, по просьбе самого игрока, придется продать за очень смешные деньги. 100 миллионов евро, это, конечно, много, но для игрока такого масштаба ценник, в общем-то, очень низкий. Между тем «Football Italia» сообщает, что Перес поставил португальцу условие. Он должен публично озвучить свое желание перейти в «Ювентус», созвав для этого специальную пресс-конференцию. И, заодно, объяснить причины своего ухода.

Ранее испанская газета «Марка» сообщила, что представители Роналду активно ищут для португальца дом в Турине.