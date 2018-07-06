В Таиланде погиб аквалангист, который участвовал в операции по спасению подростков из затопленной пещеры

Между тем свою помощь властям предложил Илон Маск.

Отставной водолаз тайского спецназа помогал спасателям добровольно. Он погиб минувшей ночью, после того как доставил заблокированным под землей детям баллоны с кислородом. Ему самому запасов газа на обратный путь не хватило.

Этот инцидент ставит под сомнением успех одобренного ранее сценария эвакуации футболистов местной юношеской команды. Ждать, пока уровень воды в пещерах спадет, возможно, придется несколько месяцев. Альтернативные выходы из подземного комплекса не нашли. Поэтому подросткам и их тренеру предстоит выбираться из плена под водой около пяти километров. Их уже учат, как пользоваться снаряжением для дайверов.

За спасательной операцией следят во всем мире. Американский бизнесмен Илон Маск готов предоставить Таиланду навигационное оборудование, насосы и аккумуляторные батареи.

Помощь тайским властям предложили раньше и в МЧС России.