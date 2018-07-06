Дональд Трамп верит в успех встречи с Владимиром Путиным
Выступая на митинге в штате Монтана, он назвал глупцами тех, кто против налаживания отношений США с Россией и Китаем.
Напомним, встреча Трампа и Путина должна состояться в Хельсинки 16 июля. Согласно данным американской прессы, прежде всего, лидеры двух стран будут обсуждать ситуацию в Сирии.
Комментарии2
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dorin1987 06 июля 2018 | 11:05
/Выступая на митинге в штате Монтана, он назвал глупцами тех, кто против налаживания отношений США с Россией и Китаем./ - Торговая война с Китаем - это он так "налаживает отношения"? Тогда царьку РФ точно светит успех)
mikhail_spb_ 06 июля 2018 | 11:09
Видимо, Трамп верит, что ему удастся добиться от нацдилера российского гражданства, квартиры в Грозном и дачи в Мордовии?