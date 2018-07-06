Дональд Трамп верит в успех встречи с Владимиром Путиным

Выступая на митинге в штате Монтана, он назвал глупцами тех, кто против налаживания отношений США с Россией и Китаем.

Напомним, встреча Трампа и Путина должна состояться в Хельсинки 16 июля. Согласно данным американской прессы, прежде всего, лидеры двух стран будут обсуждать ситуацию в Сирии.