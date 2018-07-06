Соединённые Штаты начали торговую войну с Китаем

Вступило в силу решение администрации Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из КНР товары. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», противостояние Пекина и Вашингтона может нанести значительный ущерб компаниям и потребителям в обеих странах. Китай уже предупредил, что примет ответные меры.