Соединённые Штаты начали торговую войну с Китаем
Вступило в силу решение администрации Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из КНР товары. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», противостояние Пекина и Вашингтона может нанести значительный ущерб компаниям и потребителям в обеих странах. Китай уже предупредил, что примет ответные меры.
Комментарии2
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noxepy_7_40_ 06 июля 2018 | 11:08
Помните, как Бабченка в прямом эфире каялсо перед женой, мол, прости, не мог рассказать? И вот теперь выясняется, что по словам жены журналиста, о спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) знала не только она, но и их 11-летняя дочь Катя, которой сказали, что папу на самом деле не убьют. Девочке за день до спецоперации сообщили, что, "папа суперагент, который ловит преступников и бандитов", "и ему нужно для этого сняться в кино, поэтому все будут думать, что он умер, а на самом деле он через пару дней оживет".
semen2026 06 июля 2018 | 11:08
давно пора косоглазым дать понять, вы или работаете в гармонии с миром или с экспериментами компартии!)))