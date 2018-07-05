В Японии казнили Сёко Асахару и ещё шестерых руководителей запрещенной в России секты «Аум Синрикё»

В Японии казнили Сёко Асахару и ещё шестерых руководителей секты «Аум Синрикё», которая запрещена во многих странах, в том числе, в России. В Минюсте уточнили, что приговоры были приведены в исполнение в разных тюрьмах после полного цикла необходимых слушаний и тщательного обсуждения. При этом смертная казнь является неизбежным наказанием за чудовищные преступления. Власти Японии пообещали, что будут делать всё возможное, что теракты, подобные тем, что организовывала секта, не повторялись в будущем.

Казнь лидера запрещенной в России экстремистской секты «Аум Синрикё» Сёко Асахары может привести к обожествлению его образа. Такое мнение в интервью «Эху» высказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

При этом последователей секты в Японии практически не осталось, и казнь не повлечет за собой новую волну беспорядков или терактов, — предположил Роман Лункин.

В связи с приведением смертных приговоров в исполнение Главное полицейское подразделение Японии распорядилось усилить меры безопасности и усилить контроль за последователями секты. По некоторым данным. это несколько сотен человек.