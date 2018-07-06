На Уимблдоне произошла очередная сенсация
Из розыгрыша вылетела прошлогодняя победительница турнира Габринье Мугуруса.
Сначала Мария Шарапова, затем Каролин Возняцки, теперь еще и Габринье Мугуруса. Да, женский Уимблдон в этом году богат на сенсации. Действующая чемпионка титул защитить не смогла. Во втором круге Мугуруса сенсационно уступила Элисон ван Эйтванк из Бельгии. Первый сет титулованная испанка с грехом пополам выиграть сумела со счетом 7-5, а вот дальше на корте стали происходить чудеса. То ли Мугурусу оставили силы, то ли ван Эйтванк внезапно открыла в себе терминатора, но бельгийка начала звездную соперницу крушить, прибавляя с каждым геймом. В итоге, 6-2 во втором сете и 6-1 в третьем.
И это при том, что 24-летняя ван Эйтванк никогда прежде не забиралась на Уимблдоне дальше этого самого второго круга. Что же в нынешнем сезоне прошлогодних победительниц Большого Шлема преследуют неудачи. Лондон продолжает традицию, заложенную Парижем. Ведь чемпионка «Ролан Гаррос 2017» Елена Остапенко в нынешнем годы вылетела уже в первом круге.
Уимблдонский турнир завершится 15-го июля.
Комментарии4
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ze_danil 06 июля 2018 | 11:03
подача материала адовая
как в птушной стенгазете
mystar 06 июля 2018 | 11:04
Вот на что допинги животворящие способны.)))))
kazlevich1949 06 июля 2018 | 11:06
Ну таки "спортивный бог" (коли телевизионная трансляция из Лондона не ведётся) на мундиаль переключился постибаться в телевизоре... не до своих любимчиков в теннисе.
honduras_na_colime 06 июля 2018 | 11:08
//Сначала Мария Шарапова, затем Каролин Возняцки, теперь еще и Габринье Мугуруса.//
Ох уж эти путриоты!
В рейтинге WTA Возняцки 2-я, Мугуруса 3-я, а Шарапова 22-я.
Что удивительного в том, что вылетает 22-я теннисистка?
Только то, что у неё в паспорте записано, что она гражданка Роисси, хотя живёт и тренируется давно в США?
Совсем путриоты ошалели.