На Уимблдоне произошла очередная сенсация

Из розыгрыша вылетела прошлогодняя победительница турнира Габринье Мугуруса.

Сначала Мария Шарапова, затем Каролин Возняцки, теперь еще и Габринье Мугуруса. Да, женский Уимблдон в этом году богат на сенсации. Действующая чемпионка титул защитить не смогла. Во втором круге Мугуруса сенсационно уступила Элисон ван Эйтванк из Бельгии. Первый сет титулованная испанка с грехом пополам выиграть сумела со счетом 7-5, а вот дальше на корте стали происходить чудеса. То ли Мугурусу оставили силы, то ли ван Эйтванк внезапно открыла в себе терминатора, но бельгийка начала звездную соперницу крушить, прибавляя с каждым геймом. В итоге, 6-2 во втором сете и 6-1 в третьем.

И это при том, что 24-летняя ван Эйтванк никогда прежде не забиралась на Уимблдоне дальше этого самого второго круга. Что же в нынешнем сезоне прошлогодних победительниц Большого Шлема преследуют неудачи. Лондон продолжает традицию, заложенную Парижем. Ведь чемпионка «Ролан Гаррос 2017» Елена Остапенко в нынешнем годы вылетела уже в первом круге.

Уимблдонский турнир завершится 15-го июля.