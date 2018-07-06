«Натали турс» должна туристам 15 миллионов долларов, подсчитали в Российском Союзе туриндустрии
По словам его пресс-секретаря Ирины Тюриной, оператор продал около 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября. Для того, чтобы туристы могли получить компенсации, компания должна объявить об остановке своей деятельности. Однако руководство «Натали турс» пока этого не делает.
Глава федерального агентства по туризму Олег Сафонов сегодня намерен встретиться с послами тех стран, в которых возникли проблемы у туристов «Натали Турс». Об этом руководитель «Ростуризма» сказал в эфире телеканала РБК.
Ростуризм держит ситуацию под контролем, уже создан оперативный штаб с участием министерства иностранных дел.
Комментарии5
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neyexo 06 июля 2018 | 10:35
Лучшие компании разоряются - Трансаэро, Натали и т.д.
Подозреваю, что в других компаниях ситуация не лучше.
Более того, подозреваю, что и в госказне дела не лучше
noxepy_7_40_ 06 июля 2018 | 10:37
Эффективные менеджеры. Бизнесмены. И еще активно рекламируемый Эхом DSBW Тур.
allasc 06 июля 2018 | 11:01
руссо туристо обико нищебродо.....
chernyij 06 июля 2018 | 11:03
Цена обслуживания яхты с рыбками примерно за неделю.
piterjanis 06 июля 2018 | 11:04
сам заказываю гостиницу и еду,куда хочу,без всяких..