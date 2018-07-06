«Натали турс» должна туристам 15 миллионов долларов, подсчитали в Российском Союзе туриндустрии

По словам его пресс-секретаря Ирины Тюриной, оператор продал около 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября. Для того, чтобы туристы могли получить компенсации, компания должна объявить об остановке своей деятельности. Однако руководство «Натали турс» пока этого не делает.

Глава федерального агентства по туризму Олег Сафонов сегодня намерен встретиться с послами тех стран, в которых возникли проблемы у туристов «Натали Турс». Об этом руководитель «Ростуризма» сказал в эфире телеканала РБК.

Ростуризм держит ситуацию под контролем, уже создан оперативный штаб с участием министерства иностранных дел.