Во французском Нанте минувшей ночью вновь вспыхнули беспорядки
Были задержаны ещё 3 человека, в том числе, 14-летний подросток. В разных районах города были сожжены более 50 машин. Минувшим вечером более тысячи жителей Нанта собрались на митинг, чтобы выразить протест против действий полиции.
Беспорядки начались после того как 3 июля сотрудник полиции смертельно ранил во время проверки документов 22-летнего местного жителя.
Комментарии7
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mystar 06 июля 2018 | 10:36
Беспредел французской полиции. Хватают детей на улицах. Доколе будут продолжаться такие вопиющие действия.
viniqi 06 июля 2018 | 10:38
Франция давно и прочно почернела и муслимизировалась- поэтому подобные новости нисколько не удивительны!!!
echo_shar 06 июля 2018 | 10:41
mystar:
Кровавый режим геронтофила не дает народу протестовать против издевательств над самым влиятельным художником Европы Павленским!
Позор!!! Не забудем, не простим!!!
danko_viola 06 июля 2018 | 10:57
viniqi: стреляйся.
fessgray 06 июля 2018 | 10:54
echo_shar: не зря ты босой сидишь ... какому хозяину служит слуга, таков и доход у слуги )))
viniqi 06 июля 2018 | 11:09
echo_shar: Пригожинский убульдос, а как насчет повышения пенсионного возраста и НДС для быдлоэлектората и уверениям вашей путинской иконка, что пока он президент этого не допустит???
fessgray 06 июля 2018 | 10:52
Французы молодцы! Мой респект! Нужно бунтовать, чтобы власти знали свое место!