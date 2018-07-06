В Японии казнили Сёко Асахару и ещё шестерых руководителей запрещенной в России секты «Аум Синрикё»
Она запрещена во многих странах, в том числе, в России. В Минюсте уточнили, что приговоры были приведены в исполнение в разных тюрьмах после полного цикла необходимых слушаний и тщательного обсуждения. При этом смертная казнь является неизбежным наказанием за чудовищные преступления. Власти Японии пообещали, что будут делать всё возможное, что теракты, подобные тем, что организовывала секта, не повторялись в будущем.
Комментарии4
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cosmo_ 06 июля 2018 | 10:45
Оппаньки... где же хьюман райтз??? А СПЧ??? Куда смотрит сообщество журнашлюх???
Ах да - это ж не в России... поэтому не интересно....
grossalexis072018 06 июля 2018 | 11:04
cosmo_: А че прикольный дядька Асахара - сначала в Рассейюшке наоткрывал кучу центров по просветлению, а потом с какого то перепугу траванул людишек в метро. Ты поинтересуйся - может кто из твоих работодателей тоже посещал занятия в центрах просветления.
kazlevich1949 06 июля 2018 | 10:59
Вот тебе бабушка и та яма та канава... японский "Юрьев день"?
alexandr400 06 июля 2018 | 11:09
Тоже мне террористы. У нас есть чел, из которого более 10 тыс сгинули, и ничего румяный, улыбается, даже большие должности занимает.