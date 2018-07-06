В Японии казнили Сёко Асахару и ещё шестерых руководителей запрещенной в России секты «Аум Синрикё»

Она запрещена во многих странах, в том числе, в России. В Минюсте уточнили, что приговоры были приведены в исполнение в разных тюрьмах после полного цикла необходимых слушаний и тщательного обсуждения. При этом смертная казнь является неизбежным наказанием за чудовищные преступления. Власти Японии пообещали, что будут делать всё возможное, что теракты, подобные тем, что организовывала секта, не повторялись в будущем.