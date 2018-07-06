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10:03, 06 июля 2018

Президиум Мосгорсуда сегодня рассмотрит жалобу на отказ в УДО лидеру хакерской группировки «Шалтай-Болтай»

Президиум Мосгорсуда сегодня рассмотрит жалобу на отказ в УДО лидеру хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву. Он был осужден на 2 года колонии общего режима по делу о взломе переписки российских чиновников.

Владимир Аникеев просил об условно-досрочном освобождении в январе этого года. К тому моменту уже прошел один год заключения из двух, назначенных лидеру «Шалтая-Болтая». Но Лефортовский суд отказал в этом ходатайстве. Жалоба Аникеева прошла через все инстанции, и в апреле Верховный суд обязал президиум Мосгорсуда пересмотреть решение об отказе в УДО. Параллельно хакер просил заменить оставшийся ему срок штрафом, но и в этом ему было отказано. Напомним, Аникеев был задержан в конце 2016 года вместе со своими сообщниками Константином Тепляковым и Александром Филиновым.

Их обвинили во взломе электронной почты шести чиновников и общественных деятелей. Среди пострадавших помощник президента Андрей Белоусов, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Из троих осужденных только Аникеев признал свою вину.

Тепляков и Филинов были осуждены на три года колонии общего режима.

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