Мосгордума решила не рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста до выборов мэра
Отзыв в Госдуму на соответствующий законопроект направлять пока не будут.
Депутаты городской думы сейчас отдыхают. Никакой срочности в рассмотрении вопроса пенсионной реформы нет, сообщил РБК глава комиссии по соцполитике столичного парламента Михаил Антонцев. Мнение у депутатов есть, но официально отзыва на законопроект о повышении возраста выхода на пенсию не готовится, отметил собеседник. К тому же вопрос нужно проработать. Отзыв на документ Госдума ждёт от региональных парламентов до 17 июля, но Мосгордума в ближайшее время обсуждать его не планирует, подтвердили ещё несколько столичных депутатов.
Один из них уточнил, что их с законопроектом ещё не знакомили. Некоторые региональные парламенты особенно там где в сентябре пройдут выборы стараются избегать темы пенсионной реформы. Они опасаются негативной реакции избирателей, сказал изданию источник в Кремле. Столичные депутаты по данным РБК получают недовольные обращения горожан по поводу реформы. Но мэр Собянин публично не высказывался на этот счёт. Столичные власти стараются не поднимать перед выборами тему пенсионного возраста поскольку она непопулярна. А аргументы в её пользу выглядят пока слабо, считают опрошенные изданием эксперты.
Выборы в мэра в Москве пройдут 9 сентября. В числе кандидатов и действующий градоначальник. При этом столичные власти пока не согласовали акцию против повышения пенсионного возраста. Её представители разных партий и профсоюзов хотят провести в центре столицы 18 июля.
Комментарии17
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johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 10:03
перепугались власти ... "повышение пенс.возраста" ещё встанет им очень большим Боком ...
varangian2011 06 июля 2018 | 10:07
johnbmw: Если официально решили отложить вопрос с пенсионным возрастом до выборов мэра, значит после выборов точно повысят, иначе бы так показательно не откладывали.
johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 10:08
varangian2011: вообще-то - такое "действие" есть Официальное признание Махинаций как с "выборами" так и с "реформой"
viniqi 06 июля 2018 | 10:10
johnbmw: Печально- но быдлоэлекторат опять поворчит для вида на кухнях и проглотит молча- и это качество русских терпил это давно уже понял и этим с радостью пользуются!!!
alexeycapitan 06 июля 2018 | 10:08
Так и Госдума РФ не должна рассматривать этот закон. Сначала внеочередные выборы, на которые ЕдРо пойдет под лозунгом: "Даешь, повышение пенсионного возраста!" Ну а там посмотрим за кого народ проголосует.
isnowanaarene 06 июля 2018 | 10:59
alexeycapitan: Когда уже дойдёт до всех, не имеет никакого значения за кого проголосует народ.
podwodnik 06 июля 2018 | 10:09
Похоже единственная интрига операции по переназначению Собянина состоит в том, как Собянин будет выкручиваться отвечая на постоянный вопрос об отношении к пенсионной реформе.
zojtch 06 июля 2018 | 10:10
Этот вопрос должен решаться путем изменения Конституции, в которой вообще-то закреплен пенсионный возраст!
luger_max_otto 06 июля 2018 | 10:21
Там много чего закреплено- в т.ч. запрет на принятие законов, ухудшающих жизнь граждан.
post_v 06 июля 2018 | 10:59
zojtch:
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кто-то сомневается, что Конституцию подправят?
а что потом?
"Не будет Путина – не будет России"
(© спикер Володин)
ly4_sveta 06 июля 2018 | 10:26
До ,,выборов» Путина этот вопрос тоже не
поднимали. И цены на бензин держали, и про
НДС не заикались, и про акцизы забыли, и повышение
цен на загранпаспорта и права не муссировалось и
много чего ещё... Наглая, циничная и хитрая гэбня
знает как обращаться со своими рабами.
А Собянин молчит - это он со своего патрона пример
берет, типа, они ни при чем. Все такие белые и пушистые.
prosto_suhov 06 июля 2018 | 10:51
ly4_sveta: ну какая же она хитрая "гэбня"?! да из этого населения как из пластилина - хоть член половой, хоть говна кучу вылепи -пластилин........
doxerom 06 июля 2018 | 10:31
Дебилоидное и ссыкливое поголовье рашки уже нагнули кучей антиконституционных законов запрещающих им выражать любое мнение отличное от мнения начальства. Кто то готов до кровянки отстаивать свои права, да нет конечно, опрыщавел народишко, причем давно, чем правящая банда и пользуется. Мнение окраин никогда никого не интересовало, а москвичей, как всегда, прикормят, если не деньгами, то обещаниями, на что быдло до сих пор падко. Ничего не поделаешь, таков удел шавок.
bratec_kot 06 июля 2018 | 10:41
А разве у городских и областных дум есть полномочия обсуждать законы федерального уровня?
liliyask 06 июля 2018 | 10:42
Ну что тут сказать - гениально! Вот вы нас выберите, тогда мы вам и возраст пенсионный поднимем.
neyexo 06 июля 2018 | 10:55
Мосгордума могла бы, например, предложить, чтобы пенсионный возраст в Москве был выше, согласно статистике, ровно на столько лет, на сколько москвичи живут дольше.
dekadik 06 июля 2018 | 11:02
Больше половины трудоспособного населения это бюджетники, силовики и госслужащие...пока их будет большинство ничего в стране не изменится, как бы там оппозиция не изворачивалась, ни митинги, ни пикеты, ни голодовки не помогут, это надо понимать, потому что противников режима в разы меньше. Власть плодит чиновников и силовиков, подкармливает их, бюджетников держат под дулом пистолета, никто из них не хочет терять свое сладкое насиженное место, пусть не очень и денежное, но зато тёплое и удобное. И вся эта человеческая масса всегда будет голосовать за Собяниных, Путиных, Медведевых, не смотря ни на что из-за боязни потерять те крошки что им кидает зажравшаяся власть.