Мосгордума решила не рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста до выборов мэра

Отзыв в Госдуму на соответствующий законопроект направлять пока не будут.

Депутаты городской думы сейчас отдыхают. Никакой срочности в рассмотрении вопроса пенсионной реформы нет, сообщил РБК глава комиссии по соцполитике столичного парламента Михаил Антонцев. Мнение у депутатов есть, но официально отзыва на законопроект о повышении возраста выхода на пенсию не готовится, отметил собеседник. К тому же вопрос нужно проработать. Отзыв на документ Госдума ждёт от региональных парламентов до 17 июля, но Мосгордума в ближайшее время обсуждать его не планирует, подтвердили ещё несколько столичных депутатов.

Один из них уточнил, что их с законопроектом ещё не знакомили. Некоторые региональные парламенты особенно там где в сентябре пройдут выборы стараются избегать темы пенсионной реформы. Они опасаются негативной реакции избирателей, сказал изданию источник в Кремле. Столичные депутаты по данным РБК получают недовольные обращения горожан по поводу реформы. Но мэр Собянин публично не высказывался на этот счёт. Столичные власти стараются не поднимать перед выборами тему пенсионного возраста поскольку она непопулярна. А аргументы в её пользу выглядят пока слабо, считают опрошенные изданием эксперты.

Выборы в мэра в Москве пройдут 9 сентября. В числе кандидатов и действующий градоначальник. При этом столичные власти пока не согласовали акцию против повышения пенсионного возраста. Её представители разных партий и профсоюзов хотят провести в центре столицы 18 июля.