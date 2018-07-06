Основатель запрещенной в России секты «Аум Синрике» казнен в Японии
Организованная им химическая атака в токийском метро по-прежнему считается самым крупным терактом в истории страны.
У появившегося более 30 лет назад движения, название которого переводится как «Учение истины», вначале был легальный статус. Адептами религиозной организации были десятки тысяч человек даже за пределами Японии Секо Асахара, основатель, считал себя новым Христом и вторым после Будды, предсказывал скорое наступление конца света, пережить который смогут только члены секты. Последователи со временем стали все чаще прибегать к насилию, полиция не слишком усердствовала при расследовании происшествий.
А 20 марта 1995 года фанатики из «Аум Синрике» распылили в токийской подземке в час пик ядовитый зарин. В результате 13 человек погибли и еще 6 тысяч пострадали от отравления. Членов секты арестовали, руководство приговорили к высшей мере наказания. Однако казнь откладывалась с середины 2000-х из-за апелляции фигурантов. Вместе с Секо Асахара были повешены те, кто непосредственно участвовал в изготовлении яда и исполнении теракта.
В России и других странах «Аум Синрике» признана террористической организацией.
Комментарии10
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mozhem_povtorit 06 июля 2018 | 10:13
Вот бы еще организатора хим. атаки в британии выловить и повесить...
testmeter 06 июля 2018 | 10:19
mozhem_povtorit: Это ваша задача - он где-то от вас неподалеку. Небольшой такой, лысоватенький
sskull 06 июля 2018 | 10:31
testmeter: Кара-Мурза? Вот падло, а ещё под опозиционера косит...
И отравления все его странные...Все сходится, изготовлял БОВ ина себе пробовал.
cosmo_ 06 июля 2018 | 10:48
mozhem_povtorit:
За что Вы так ненавидите Энрю Паркера?? Ну слажал... бывает
andy66 06 июля 2018 | 10:22
в Кремле задумались )))
testmeter 06 июля 2018 | 10:23
"запрещенной в России" ///
По правилам русского языка нужно писать НА России. Ведь по словам нацлидера "у России нет границ", а в отношении территорий без определенных границ применяется предлог НА.
krito777 06 июля 2018 | 10:31
testmeter: о чтото донеслось из вна гуляйполяндии где даже укропский язык не знают в верховной раде и ставят в холе плакаты с ошибками, посвящённые героям-ССовцам.
sskull 06 июля 2018 | 10:34
testmeter: " НА" пишут только к странам где живёт одна нищета. И где бабы за доллар трусы снимают. Укрогабония, Куба.
testmeter 06 июля 2018 | 10:37
sskull: Так это оказывается кубинки на Никольской под россиянок косят? Та нет, вроде-бы натуральные кацапки - рожи соответствующие. Так что, НА России, портянь
mystar 06 июля 2018 | 10:42
От зарина погибли тысячи пострадали, а от "новичка" никто не погиб. При этом в Портон Дауне и в ОЗХО выявили что он был очень чистый и без примесей. Странная наука эта химия.)))))