Основатель запрещенной в России секты «Аум Синрике» казнен в Японии

Организованная им химическая атака в токийском метро по-прежнему считается самым крупным терактом в истории страны.

У появившегося более 30 лет назад движения, название которого переводится как «Учение истины», вначале был легальный статус. Адептами религиозной организации были десятки тысяч человек даже за пределами Японии Секо Асахара, основатель, считал себя новым Христом и вторым после Будды, предсказывал скорое наступление конца света, пережить который смогут только члены секты. Последователи со временем стали все чаще прибегать к насилию, полиция не слишком усердствовала при расследовании происшествий.

А 20 марта 1995 года фанатики из «Аум Синрике» распылили в токийской подземке в час пик ядовитый зарин. В результате 13 человек погибли и еще 6 тысяч пострадали от отравления. Членов секты арестовали, руководство приговорили к высшей мере наказания. Однако казнь откладывалась с середины 2000-х из-за апелляции фигурантов. Вместе с Секо Асахара были повешены те, кто непосредственно участвовал в изготовлении яда и исполнении теракта.

В России и других странах «Аум Синрике» признана террористической организацией.