Дональд Трамп заявил, что хорошо подготовлен к переговорам с Владимиром Путиным и уверен в их успехе
Об этом сказал сам президент Соединенных Штатов.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 16 июля в Хельсинки.
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Об этом сказал сам президент Соединенных Штатов.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 16 июля в Хельсинки.
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