Американский предприниматель Илон Маск намерен помочь властям Таиланда в спасении школьников из пещеры
По данным агентства Блумберг, его представители уже ведут переговоры по этому поводу. Не исключена возможность использования специальной бурильной техники для откачки воды. Кроме того, Tesla может предоставить энергобатареи высокой мощности.
Напомним, в пещере из-за наводнения оказались заблокированы 12 школьников и их тренер. Они находятся там уже месяц.
Комментарии1
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russky77 06 июля 2018 | 09:36
Молодец, чё... Хайперлуп свой туда засунет и отсосёт враз...