В Японии казнили Сёко Асахару и ещё шестерых руководителей запрещенной в России секты «Аум Синрикё»
В Японии казнили Сёко Асахару и ещё шестерых руководителей секты «Аум Синрикё», которая запрещена во многих странах, в том числе, в России. В Минюсте уточнили, что приговоры были приведены в исполнение в разных тюрьмах после полного цикла необходимых слушаний и тщательного обсуждения. При этом смертная казнь является неизбежным наказанием за чудовищные преступления. Власти Японии пообещали, что будут делать всё возможное, что теракты, подобные тем, что организовывала секта, не повторялись в будущем.
Комментарии2
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kara 06 июля 2018 | 09:36
Заседание в ООН будет? Что бы осуждение и обеспокоенность? Вроде цивилизованная страна или нет?
kit07_12 06 июля 2018 | 09:38
kara: Если бы он распылил свой газ сейчас, а не 20 лет назад, стопудов нашли б российский след.