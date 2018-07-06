72-й международный театральный фестиваль начнется сегодня во французском Авиньоне
Запрограммированные на три недели фестиваля представления, дебаты, чтения и показы фильмов составят суммарно 315 мероприятий.
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Запрограммированные на три недели фестиваля представления, дебаты, чтения и показы фильмов составят суммарно 315 мероприятий.
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