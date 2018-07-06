В Сирии, по некоторым данным, появилась еще одна российская частная военная компания

Как утверждают собеседники «Дождя», она получила название «Патриот».

ЧВК «Патриот» — структура, аналогичная ЧВК «Вагнера» — воюет в Сирии как минимум с весны этого года, пишет «Дождь». Правда, задачи у новой организации другие, рассказал телеканалу собеседник в ветеранских структурах. По его словам, если «Вагнер» чаще берет на себя боевые задания, то «Патриот» занимается в основном охраной первых лиц. Между тем глава комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев рассказал, что контракты в новой ЧВК заключаются на один-два месяца.

Платят, как утверждает собеседник «Дождя», больше, чем в «группе Вагнера» — от 400 тысяч до миллиона рублей. Формируется же ЧВК «Патриот» из кадровых офицеров Минобороны, рассказал генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. Это, по его словам, действующие специалисты Главного управления Генштаба, военные юристы и бойцы Сил специальных операций.

В Минобороны пока не комментировали публикацию «Дождя».