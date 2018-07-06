В Сирии, по некоторым данным, появилась еще одна российская частная военная компания
Как утверждают собеседники «Дождя», она получила название «Патриот».
ЧВК «Патриот» — структура, аналогичная ЧВК «Вагнера» — воюет в Сирии как минимум с весны этого года, пишет «Дождь». Правда, задачи у новой организации другие, рассказал телеканалу собеседник в ветеранских структурах. По его словам, если «Вагнер» чаще берет на себя боевые задания, то «Патриот» занимается в основном охраной первых лиц. Между тем глава комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев рассказал, что контракты в новой ЧВК заключаются на один-два месяца.
Платят, как утверждает собеседник «Дождя», больше, чем в «группе Вагнера» — от 400 тысяч до миллиона рублей. Формируется же ЧВК «Патриот» из кадровых офицеров Минобороны, рассказал генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. Это, по его словам, действующие специалисты Главного управления Генштаба, военные юристы и бойцы Сил специальных операций.
В Минобороны пока не комментировали публикацию «Дождя».
Комментарии12
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ansata 06 июля 2018 | 09:08
"то «Патриот» занимается в основном охраной первых лиц"
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Чьих лиц?
georg100 06 июля 2018 | 09:09
Стал кошмаром сон тебе,
В этом сне ты на войне.
Дочь больная с женой спит,
Жизнь ещё её хранит.
Взял ты пачку сигарет,
На крыльце зажёг ты свет.
Как бы время обмануть
И назад его вернуть?
Ты героем тогда был,
Жизнь чужую не щадил.
Сколько женщин и детей,
Стариков, простых людей
Ты успел тогда убить?
Счёт судьба одна хранит.
Женщина в крови лежит,
На руке кольцо блестит…
Лишь примерила жена,
Палец вздулся за три дня.
Мать ты вспомнил, нет её,
То проклятье сердце жгло.
Вспомнил брата и отца,
Годовщина им прошла.
Вспомнил ты и то село,
С боем взяли вы его.
Вспомнил женщину-вдову,
Дочь лежит её в гробу.
Взгляд её в тебя проник,
Из души раздался крик:
-Похоронишь всех в роду,
Жить ты будешь как в аду,
Зло вам это не пройдёт
И расплата всех вас ждёт.
mikhail_spb_ 06 июля 2018 | 09:08
Интересно, откуда берут бабло, чтобы платить наёмникам по миллиону руб.?
Надеюсь, это делается не за счёт образования, здравоохранения и пенсий?
shicotus_live 06 июля 2018 | 09:22
mikhail_spb_: Интересно, откуда берут бабло, чтобы платить наёмникам по миллиону руб.?...
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А вот это любопытно. Если Эхо не врет, то похоже, война в Сирии реально закончилась, и наступает второй этап, делёжка ресурсов. Думаю, что это ЧВК сформирована для охраны "первых лиц" наших и зарубежных крупных компаний, которые начинают ехать на бизнес-встречи. Их охрана защите своих боссов в условиях боевых действий не обучена.
boseal 06 июля 2018 | 09:36
shicotus_live: Так это по сути и не ЧВК вовсе, а получается ЧОП какой-то. Вот только сотрудникам этого ЧОПа сканворды разгадывать скорее всего некогда).
vezdehod 06 июля 2018 | 09:26
Так в России, видимо ВСЯ армия превратилась в "Частную компанию", которую оплачивает весь народ.
aleks50 Алексей Клубников 06 июля 2018 | 09:08
На хрена она нужна? К Асаду надо направить героя путинской рашки киндер-сюрприз и этот новоявленный герой там вмиг со всеми разберётся.
radionews 06 июля 2018 | 09:14
"по некоторым данным, ещё одна"- по многим данным, она далеко не одна.
drtomsky 06 июля 2018 | 09:18
Разводим питательный бульон для неизбежной внутрироссийской бойни. К официальным армейским и карательным структурам добавляются полуофициальные. Плюс захиревшие в последнее время уголовники, не выдерживающие конкуренции с государством, взявшим на себя их рисковую деятельность.
Когда этот угарно-патриотический гнойник во главе с живучим гопником лопнет, мало никому не покажется. Распад СССР останется в памяти детским утренником.
moskaly 06 июля 2018 | 09:24
Я думаю эта компания называется мин обороны РФ.Она давно стала частной и не перед кем не отчитывается
viniqi 06 июля 2018 | 09:37
moskaly: Возможно и так!!!
aleoko 06 июля 2018 | 09:30
Если деньги из бюджета, то какая она "частная" ?
Что, вагнеров Пригожин финансировал за счет своих ресторанов?