"В Японии повешен основатель запрещённой в России секты Аум Синрикё"

Власти страны привели приговор в исполнении ещё в отношении нескольких его сподвижников. Токио уже подтвердил казнь Сёко Асахары и других осуждённых.

Лидера Аум Синрикё казнили спустя 14 лет после вынесения смертного приговора. Минюст Японии подтвердил: Асахара и шесть его сообщников казнены. Основателю секты было 63 года. Его настоящее имя Тидзуо Мацумото. Многие годы он не признавал себя виновным по большинству статей. Показаний не давал. В последние годы Асахара страдал деменцией, отказывался встречаться с родными и адвокатами, сообщает японский телеканал NHK. Члены основанной им секты Аум Синрикё в марте 95 распылили отравляющий газ зарин в метро Токио.

Погибли 13 человек, пострадало несколько тысяч. Асахара заявлял, что не приказывал сторонникам атаковать подземку, но суд приговорил его к смертной казни, позже апелляционная инстанция приговор подтвердила. Следствие по делу членов Аум Синрике длилось более 20 лет. Виновными в общей сложности признали почти 200 человек, 13 из них приговорены к смерти. В России секта пару лет назад была признана террористической и запрещена решением Верховного суда. Дело слушалось в закрытом режиме.

В 90е годы секта Аум Синрикё активно действовала в нашей стране. Её основатель не раз приезжал в Москву. Весной 92го года, во время первого визита, он встречался с вице-президентом Руцким, председателем Верховного совета Хасбулатовым и тогда столичным мэром Лужковым.