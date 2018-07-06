В Японии повешен основатель запрещённой в России секты Аум Синрикё
Власти страны привели приговор в исполнении ещё в отношении нескольких его сподвижников. Токио уже подтвердил казнь Сёко Асахары и других осуждённых.
Лидера Аум Синрикё казнили спустя 14 лет после вынесения смертного приговора. Минюст Японии подтвердил: Асахара и шесть его сообщников казнены. Основателю секты было 63 года. Его настоящее имя Тидзуо Мацумото. Многие годы он не признавал себя виновным по большинству статей. Показаний не давал. В последние годы Асахара страдал деменцией, отказывался встречаться с родными и адвокатами, сообщает японский телеканал NHK. Члены основанной им секты Аум Синрикё в марте 95 распылили отравляющий газ зарин в метро Токио.
Погибли 13 человек, пострадало несколько тысяч. Асахара заявлял, что не приказывал сторонникам атаковать подземку, но суд приговорил его к смертной казни, позже апелляционная инстанция приговор подтвердила. Следствие по делу членов Аум Синрике длилось более 20 лет. Виновными в общей сложности признали почти 200 человек, 13 из них приговорены к смерти. В России секта пару лет назад была признана террористической и запрещена решением Верховного суда. Дело слушалось в закрытом режиме.
В 90е годы секта Аум Синрикё активно действовала в нашей стране. Её основатель не раз приезжал в Москву. Весной 92го года, во время первого визита, он встречался с вице-президентом Руцким, председателем Верховного совета Хасбулатовым и тогда столичным мэром Лужковым.
Комментарии18
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semen2026 06 июля 2018 | 09:05
застенчивый завхоз кооператива озеро готовится!)))
drgonish 06 июля 2018 | 09:07
semen2026:
[застенчивый завхоз кооператива озеро готовится]
Да-да. Представляете, если у нас бы кого-то повесили, сколько было бы вони.
А так, прекрасная страна, отличные традиции. Никто не визжит, что смертная казнь не является профилактикой от преступлений, Никто не вспоминает, как хорошо живется на свете Брейвику. Красота.
shicotus_live 06 июля 2018 | 09:09
drgonish: Вот и я думаю, что все правозащитники мира должны немедленно забиться в истерике, а "весь цивилизованный мир" просто обязан ввести санкции против "людоедского японского режима"))
lenin3 06 июля 2018 | 09:15
shicotus_live: хватит того,что ты один уже забился в истерике,а цивилизованным мир посмотрит на твои корчи...
drgonish 06 июля 2018 | 09:23
lenin3:
[хватит того,что ты один уже забился в истерике]
:)) Когда уже юные интеллектуалы поймут, что общение в стиле "сам дурак" работает только с такими же, как они сами....
johnbmw Евгений Большаков 06 июля 2018 | 09:25
drgonish: вы о себе???????????
shicotus_live 06 июля 2018 | 09:27
lenin3: Ты молодец!Глубоко лизнул своих хозяев! Возьми с полки пирожок)))
mikhail_spb_ 06 июля 2018 | 09:06
Интересно, куда приезжал повешенный японский террорист, на лубянку?
krito777 06 июля 2018 | 09:14
mikhail_spb_: интересно как путин успевает вам по ночам в штаны срать. Вот что интересно!
perestarok 06 июля 2018 | 09:22
mikhail_spb_: "куда приезжал повешенный японский террорист, на лубянку?"
Вы задаёте вопрос и сами на него отвечаете. Плюрализм в одной голове, однако.
luger_max_otto 06 июля 2018 | 09:23
Скорее на конспиративную келью где- нибудь в Троице- Сергиевой лавре.
osipovaalina391 06 июля 2018 | 09:08
А на расее террористам дают медальки "херой раисе", звание "акадымык", дают пост главы республички, и бесконечные, бесконечные, бесконечные, и безвозвратные, дотации на новый терроризм...
krito777 06 июля 2018 | 09:17
osipovaalina391: ну куда нам до например прогрессивной Европы. Там террористам дают политическое убежище и во всех сми пиарят как благородных и честных борцов с кровавым путинским режимом (как Ахмету Чатаеву) а потом тут же его предают стоит ему ну там всего навсего пару десятков немецких туристов отправить пиво в райских кущах пить. И он ВНЕЗАПНО становится не борцом за свободу а чеченским террористом(
drgonish 06 июля 2018 | 09:18
osipovaalina391:
Ну, на б/У точно дают.
Остальное - ваши эротические фантазии. Хотя, даже и не ваши.
piterjanis 06 июля 2018 | 09:20
osipovaalina391: 20 лет террористу сенцову дали,могли и вышку
perestarok 06 июля 2018 | 09:20
"В Японии повешен основатель запрещённой в России секты Аум Синрикё"
Представляю, если бы в России кого-то повесили. Хомячки бы визг подняли, а демократический запад ввёл очередные санкции.
noxepy_7_40_ 06 июля 2018 | 09:21
Подельник Бориса Никоаича. Интересно, есть что-нибудь об этом в архивах Ельцин-Центра?
zanuda59 06 июля 2018 | 09:37
Интересно, за какую часть тела его повесили?