Уже через несколько лет на Землю может упасть советская межпланетная станция «Венера», предупреждают астрономы
Она была запущена в космос в 72 году. Как передаёт агентство РИА, точно определить время и место падения станции невозможно из-за того, что неизвестно направление её движения. По словам историка космонавтики Павла Шубина, объект представляет как исторический, так и научный интерес. На землю ещё не возвращался аппарат после полувекового нахождения в космосе.
Комментарии9
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sasass 06 июля 2018 | 08:55
Пустой контейнер летает и при падении даже пылинка до земли не достигнет- просто кому-то эта "новость" нужна стала.....
ostapbey 06 июля 2018 | 08:55
Не возвращался???
А частник-любитель старины и прикупил бы себе в музей этот раритет..
Вот господин Маск и цену настоящую возьмет у России за безопасную утилизацию..
Даже...
golevan 06 июля 2018 | 08:58
то есть она есть, ее видят, а рассчитать траекторию ну никак не могут...
Или врут или они ну такие математики
curious69_ 06 июля 2018 | 09:05
golevanДа не "математики" , А журналюги "с пониженной социальной ответственностью" типа Прокопенко с РЕН ТВ, выдумывают очередные страшилки в своём безумии.
anticolonel 06 июля 2018 | 09:04
Бред сивой кобылы: куда летит - не знаем, но на голову может ляпнуться. Эдак что угодно может упасть. Или не упасть. И последнее - даже с большей вероятностью.
andygo__ru 06 июля 2018 | 09:05
"объект представляет как исторический, так и научный интерес." ---
--- спасать, адназначна спасать! Тут одним Архнадзором не обойдешься - тут Рогозин нужен: подвезет да расправит батут, и - шмяк: станция - как в колыбельке, готовый к перепродаже раритет.
П.С. Ралдугину - не предлагать.
pravdatut 06 июля 2018 | 09:13
Сказка, это металлолом. При прохождении атмосферы земли часть сгорит, часть оплавится. Лучше бы написали о полученных или не полученных научных достижениях!
razval74 06 июля 2018 | 09:25
А до Венеры хоть долетела?
drgonish 06 июля 2018 | 09:35
[На землю ещё не возвращался ]
ЕГЭ рулит.