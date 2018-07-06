Уже через несколько лет на Землю может упасть советская межпланетная станция «Венера», предупреждают астрономы

Она была запущена в космос в 72 году. Как передаёт агентство РИА, точно определить время и место падения станции невозможно из-за того, что неизвестно направление её движения. По словам историка космонавтики Павла Шубина, объект представляет как исторический, так и научный интерес. На землю ещё не возвращался аппарат после полувекового нахождения в космосе.