В Польше могут быть снесены 75 памятников воинам Красной Армии, советским партизанам и военнопленным
Их список составил Институт национальной памяти, пишет «Коммерсантъ». Монументы находятся в разных городах Польши. Стоит напомнить, что в Польше уже снесли некоторые советские памятники. Это вызывает крайне негативную реакцию в Москве.
Комментарии37
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golevan 06 июля 2018 | 08:55
правильно... нахер держать чужие памятники чужой победы чужой страны которой уже нет
politroller 06 июля 2018 | 08:56
golevan: победа была общей...
donez 06 июля 2018 | 09:11
politroller: Это вы правы... Победа была общей. И как же нужно было постараться, что бы нас посчитали оккупантами похлеще Гитлера?
perestarok 06 июля 2018 | 09:29
donez: "И как же нужно было постараться, что бы нас посчитали оккупантами похлеще Гитлера?"
Это результат пропаганды. Масса английских болельщиков не поехала в Россию, а здесь пока не съели ни одного англичанина. Евреев ненавидят по всему миру, а кого они оккупировали?
kottigr1 06 июля 2018 | 09:35
politroller: В Польше могут быть снесены 75 памятников воинам Красной Армии, советским партизанам и военнопленным
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Яркий пример вранья российских СМИ. Памятники не сносят, а ПЕРЕНОСЯТ в исторические образовательные парки, в которых будут располагаться подлежащие сносу памятники советским воинам.
rips4 06 июля 2018 | 09:04
golevan: дурик, это памятники не стране, а людям, победившим нацизм.
semen2026 06 июля 2018 | 09:09
rips4: остались пустяки... победить путинизм!)
ku111ku 06 июля 2018 | 09:12
semen2026: Правильное решение. Зачем стране, поддержавшей нацизм оставлять на своей земле памятники воинам освободителям от нацизма? Осталось только сменить форму и приветствие...и привет новым концлагерям...
ostapbey 06 июля 2018 | 09:20
ku111ku: Россия поддерживала нацизм по 22июня. 1941 года.
Каких то десяток лет всего..
С совместным разделом Европы под сводные оркестры и тирольскую польку...
Где дойче зольдатен унд офисирен мит руссиш швайне европа шпацирен..
P.S. руссишь швайне, это в переводе РУССКИЙ ЛЕБЕДЬ.
в переводе тогдашнего идеолога Жданова...
Даже..
mikhail_rossyanin 06 июля 2018 | 09:32
В голове опять опилки...
При разделе Чехии СССР единственный, кто открыто предложил военную операцию для утихомиривания А.Гитлера. Даже войска стянул к польской границе, но поляки отказались дать транзит, присягнув тому же А.Гитлеру в обмен на Тешинскую область Чехии.
В результате, все визги на тему коварного "раздела Польши" и т.д. можете засунуть себе в афедрон.
Тренд делить Европу, а точнее сдавать ее Гитлеру с некоторым собственным интересом задали поляки, англичане, а поначалу еще и хранцузы.
ku111ku 06 июля 2018 | 09:34
ostapbey: А кто не поддерживал? Скажи?
ostapbey 06 июля 2018 | 09:15
rips4: русский нацизм не победить??
Думаешь зря "пшеки", "шпроты"с "хохлами" стараются в борьбе с рашизмом русского мира??
При помощи " пендосов" даже??
rips4 06 июля 2018 | 09:23
ostapbey: шизоид, все перечисленные тобой, побеждают в основном сами себя, хотя да, в угоду пиндосам конечно..))
ostapbey 06 июля 2018 | 09:27
rips4: федерасы России только в прошлом веке ТРИЖДЫ победили сами себя..
И очень даже.))))))
pravdatut 06 июля 2018 | 09:17
rips4: Но, сталинизм не победили окончательно!
rips4 06 июля 2018 | 09:28
pravdatut: а назовешь мне официальные (не выдуманные соЛженицыным или уже современными шендеровичами) признаки идеологии сталинизма, которые хотя бы от части можно сравнить с нацизмом...?
Вряд ли кроме вранья, что то сможешь написать. А по сему, и бороться с сталинизмом не нужно. Серьезный был политик, доказавший, что социалистический строй куда прогрессивней , чем любая из буржуазных идеологий.
ostapbey 06 июля 2018 | 09:33
rips4: и чего же ты сдал свой социализм с еще более прогрессивным коммунизмом в утиль??
...
Сдуру??
Или..
Как Берлага Полыхаева с Скумбриевичем.. по привычке.
Даже!!)))
pravdatut 06 июля 2018 | 09:37
rips4: rips4: В Московии любой строй рабский.
korikov 06 июля 2018 | 09:04
golevan:
Вот именно, что памятники чужой победы. Польша никакого отношения к победе над нацизмом не имеет и мало того, Польша была причастна к Холокосту и дробила Чехославакию в союзе с нацистской Германией.
kottigr1 06 июля 2018 | 09:31
korikov: Не сочиняй... Правительство Чехословакии само согласовало ввод польских войск в 1939 году на часть своей территории для того что бы гитлеровские фашисты не оккупировали их. В марте 1939 года на территории Польши был создан легион из военнослужащих армии Чехословакии, остатков армии Чехословакии, после разгрома её Гитлером.
kompricikos 06 июля 2018 | 09:36
golevan: В центре Варшавы есть православная церковь и при ней огромное православное кладбище, где похоронены солдаты , адвокаты , статские советники ,преподаватели, офицеры, священники еще с 1800-х годов. Сейчас там хоронят православных людей, русских ,украинцев и других. Все ухожено,под присмотром,правда там нет памятников,есть семейные склепы.Там похоронен отец А.Блока. Люди приносят цветы, свечи. И никто не говорит -вот русское кладбище,нам здесь не нужно.
vasya_von_smetankin 06 июля 2018 | 08:58
Вообще, странно, что памятники немецко-фашистским оккупантом снесли давным-давно, а за памятники советско-коммунистическим оккупантом взялись только сейчас...
sasass 06 июля 2018 | 09:00
Памятники видимо бесхозные - за ними некому следить и благоустраивать , у России денег нет для этого ,все деньги уходят на парады и пробеги серых волков по чужим территориям...
bor_borg 06 июля 2018 | 09:02
предлагаю в ответ снести 75 памятников в россии.
vasya_von_smetankin 06 июля 2018 | 09:03
Это была общая, немецко-советская победа над Польшей, поэтому и судьба памятников освободителям Польши от поляков должна быть одинаковая - или все снести, или все оставить.
Поляки почему-то решили всё снести, причём памятники советским асвабадителям - почему-то в последнюю очередь. Видимо, это признание Величия России.
pravdatut 06 июля 2018 | 09:04
Партизаны - террористы.
rosta 06 июля 2018 | 09:05
Памятники оккупантам ? Конечно убрать.
sg91 06 июля 2018 | 09:09
Снести накуй мемориал пьяным польским ублюдкам, загадившим лес под Смоленском и повредившим реликтовую березу..
kochar 06 июля 2018 | 09:10
Демонтируя памятники, не трогайте постаментов. Они еще могут пригодиться.
Станислав Ежи Лец
vasya_von_smetankin 06 июля 2018 | 09:20
Поляки-русофобы хотят забрать у нас и наших союзников Нашу Великую Победу над Польшей!
pravdatut 06 июля 2018 | 09:21
Как правило, эти бетонные сооружения грубые, безобразные, облезлые, как РФ.
vlabar1960 06 июля 2018 | 09:23
Как всё это преподнести. Можно написать: снесут памятники; а можно : демонтируют. И будет уже другое отношение к этому.
perestarok 06 июля 2018 | 09:25
"В Польше могут быть снесены 75 памятников воинам Красной Армии, советским партизанам и военнопленным"
Когда распашем Катынь и засеем кукурузой?
ostapbey 06 июля 2018 | 09:36
perestarok: ты лучше Колыму распаши.
Вдоль дороги до сих пор черепа лежат рядами.
С дыркой от лома в затылочной части.
Про "советские" скелеты в лесах псковщины и разговору нет.
Там ими в футбол играют.
В честь мельдониаля..
Даже..
semper_fidelis 06 июля 2018 | 09:29
Поляки - уникальная нация: раз за разом профукивать собственную страну вплоть до полного исчезновения с политической карты, причём исключительно из-за собственных понтов - это надо уметь!
Вот сейчас они, например, в крайней своей русофобии, собираются покупать американский СПГ, добываемый на Ямале, ага.
greeg1 06 июля 2018 | 09:34
Зачем зигующей России
Столпы минувших войн побед?
Тебя Россия раскусили.
Твоя свобода полный бред.
socialism 06 июля 2018 | 09:36
Неблагодарные сволочи. Но нужно отметить, что не все поляки такие гады.