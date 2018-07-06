Z Архив новостей новости
5 37 6 1012
08:45, 06 июля 2018

В Польше могут быть снесены 75 памятников воинам Красной Армии, советским партизанам и военнопленным

Их список составил Институт национальной памяти, пишет «Коммерсантъ». Монументы находятся в разных городах Польши. Стоит напомнить, что в Польше уже снесли некоторые советские памятники. Это вызывает крайне негативную реакцию в Москве.

Комментарии

37

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

golevan 06 июля 2018 | 08:55

правильно... нахер держать чужие памятники чужой победы чужой страны которой уже нет

politroller 06 июля 2018 | 08:56

golevan: победа была общей...

donez 06 июля 2018 | 09:11

politroller: Это вы правы... Победа была общей. И как же нужно было постараться, что бы нас посчитали оккупантами похлеще Гитлера?

perestarok 06 июля 2018 | 09:29

donez: "И как же нужно было постараться, что бы нас посчитали оккупантами похлеще Гитлера?"

Это результат пропаганды. Масса английских болельщиков не поехала в Россию, а здесь пока не съели ни одного англичанина. Евреев ненавидят по всему миру, а кого они оккупировали?

kottigr1 06 июля 2018 | 09:35

politroller: В Польше могут быть снесены 75 памятников воинам Красной Армии, советским партизанам и военнопленным
--------------------------------------------------------------------------------
Яркий пример вранья российских СМИ. Памятники не сносят, а ПЕРЕНОСЯТ в исторические образовательные парки, в которых будут располагаться подлежащие сносу памятники советским воинам.

rips4 06 июля 2018 | 09:04

golevan: дурик, это памятники не стране, а людям, победившим нацизм.

semen2026 06 июля 2018 | 09:09

rips4: остались пустяки... победить путинизм!)

ku111ku 06 июля 2018 | 09:12

semen2026: Правильное решение. Зачем стране, поддержавшей нацизм оставлять на своей земле памятники воинам освободителям от нацизма? Осталось только сменить форму и приветствие...и привет новым концлагерям...

ostapbey 06 июля 2018 | 09:20

ku111ku: Россия поддерживала нацизм по 22июня. 1941 года.
Каких то десяток лет всего..
С совместным разделом Европы под сводные оркестры и тирольскую польку...
Где дойче зольдатен унд офисирен мит руссиш швайне европа шпацирен..
P.S. руссишь швайне, это в переводе РУССКИЙ ЛЕБЕДЬ.
в переводе тогдашнего идеолога Жданова...
Даже..

mikhail_rossyanin 06 июля 2018 | 09:32

В голове опять опилки...
При разделе Чехии СССР единственный, кто открыто предложил военную операцию для утихомиривания А.Гитлера. Даже войска стянул к польской границе, но поляки отказались дать транзит, присягнув тому же А.Гитлеру в обмен на Тешинскую область Чехии.
В результате, все визги на тему коварного "раздела Польши" и т.д. можете засунуть себе в афедрон.
Тренд делить Европу, а точнее сдавать ее Гитлеру с некоторым собственным интересом задали поляки, англичане, а поначалу еще и хранцузы.

ku111ku 06 июля 2018 | 09:34

ostapbey: А кто не поддерживал? Скажи?

ostapbey 06 июля 2018 | 09:15

rips4: русский нацизм не победить??
Думаешь зря "пшеки", "шпроты"с "хохлами" стараются в борьбе с рашизмом русского мира??
При помощи " пендосов" даже??

rips4 06 июля 2018 | 09:23

ostapbey: шизоид, все перечисленные тобой, побеждают в основном сами себя, хотя да, в угоду пиндосам конечно..))

ostapbey 06 июля 2018 | 09:27

rips4: федерасы России только в прошлом веке ТРИЖДЫ победили сами себя..
И очень даже.))))))

pravdatut 06 июля 2018 | 09:17

rips4: Но, сталинизм не победили окончательно!

rips4 06 июля 2018 | 09:28

pravdatut: а назовешь мне официальные (не выдуманные соЛженицыным или уже современными шендеровичами) признаки идеологии сталинизма, которые хотя бы от части можно сравнить с нацизмом...?
Вряд ли кроме вранья, что то сможешь написать. А по сему, и бороться с сталинизмом не нужно. Серьезный был политик, доказавший, что социалистический строй куда прогрессивней , чем любая из буржуазных идеологий.

ostapbey 06 июля 2018 | 09:33

rips4: и чего же ты сдал свой социализм с еще более прогрессивным коммунизмом в утиль??
...
Сдуру??
Или..
Как Берлага Полыхаева с Скумбриевичем.. по привычке.
Даже!!)))

pravdatut 06 июля 2018 | 09:37

rips4: rips4: В Московии любой строй рабский.

korikov 06 июля 2018 | 09:04

golevan:
Вот именно, что памятники чужой победы. Польша никакого отношения к победе над нацизмом не имеет и мало того, Польша была причастна к Холокосту и дробила Чехославакию в союзе с нацистской Германией.

kottigr1 06 июля 2018 | 09:31

korikov: Не сочиняй... Правительство Чехословакии само согласовало ввод польских войск в 1939 году на часть своей территории для того что бы гитлеровские фашисты не оккупировали их. В марте 1939 года на территории Польши был создан легион из военнослужащих армии Чехословакии, остатков армии Чехословакии, после разгрома её Гитлером.

kompricikos 06 июля 2018 | 09:36

golevan: В центре Варшавы есть православная церковь и при ней огромное православное кладбище, где похоронены солдаты , адвокаты , статские советники ,преподаватели, офицеры, священники еще с 1800-х годов. Сейчас там хоронят православных людей, русских ,украинцев и других. Все ухожено,под присмотром,правда там нет памятников,есть семейные склепы.Там похоронен отец А.Блока. Люди приносят цветы, свечи. И никто не говорит -вот русское кладбище,нам здесь не нужно.

vasya_von_smetankin 06 июля 2018 | 08:58

Вообще, странно, что памятники немецко-фашистским оккупантом снесли давным-давно, а за памятники советско-коммунистическим оккупантом взялись только сейчас...

sasass 06 июля 2018 | 09:00

Памятники видимо бесхозные - за ними некому следить и благоустраивать , у России денег нет для этого ,все деньги уходят на парады и пробеги серых волков по чужим территориям...

bor_borg 06 июля 2018 | 09:02

предлагаю в ответ снести 75 памятников в россии.

vasya_von_smetankin 06 июля 2018 | 09:03

Это была общая, немецко-советская победа над Польшей, поэтому и судьба памятников освободителям Польши от поляков должна быть одинаковая - или все снести, или все оставить.
Поляки почему-то решили всё снести, причём памятники советским асвабадителям - почему-то в последнюю очередь. Видимо, это признание Величия России.

pravdatut 06 июля 2018 | 09:04

Партизаны - террористы.

rosta 06 июля 2018 | 09:05

Памятники оккупантам ? Конечно убрать.

sg91 06 июля 2018 | 09:09

Снести накуй мемориал пьяным польским ублюдкам, загадившим лес под Смоленском и повредившим реликтовую березу..

kochar 06 июля 2018 | 09:10

Демонтируя памятники, не трогайте постаментов. Они еще могут пригодиться.
Станислав Ежи Лец

vasya_von_smetankin 06 июля 2018 | 09:20

Поляки-русофобы хотят забрать у нас и наших союзников Нашу Великую Победу над Польшей!

pravdatut 06 июля 2018 | 09:21

Как правило, эти бетонные сооружения грубые, безобразные, облезлые, как РФ.

vlabar1960 06 июля 2018 | 09:23

Как всё это преподнести. Можно написать: снесут памятники; а можно : демонтируют. И будет уже другое отношение к этому.

perestarok 06 июля 2018 | 09:25

"В Польше могут быть снесены 75 памятников воинам Красной Армии, советским партизанам и военнопленным"

Когда распашем Катынь и засеем кукурузой?

ostapbey 06 июля 2018 | 09:36

perestarok: ты лучше Колыму распаши.
Вдоль дороги до сих пор черепа лежат рядами.
С дыркой от лома в затылочной части.
Про "советские" скелеты в лесах псковщины и разговору нет.
Там ими в футбол играют.
В честь мельдониаля..
Даже..

semper_fidelis 06 июля 2018 | 09:29

Поляки - уникальная нация: раз за разом профукивать собственную страну вплоть до полного исчезновения с политической карты, причём исключительно из-за собственных понтов - это надо уметь!
Вот сейчас они, например, в крайней своей русофобии, собираются покупать американский СПГ, добываемый на Ямале, ага.

greeg1 06 июля 2018 | 09:34

Зачем зигующей России
Столпы минувших войн побед?
Тебя Россия раскусили.
Твоя свобода полный бред.

socialism 06 июля 2018 | 09:36

Неблагодарные сволочи. Но нужно отметить, что не все поляки такие гады.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 232 6 34153 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Мой Ильич -Марьяна, ты в своем уме? Кто тебе его? Ёёёёё. Ушлепки. Это же саперов надо, что там как. Может ну его нафиг? Брось его. Грохнет такая каменная дура килограммов десять тротила — разнесет с нами пол-поселка….

5 86 6 5923 05.07
Kукраина, ленин, фото, мнения
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Ну как не порадеть…(влеченье, род недуга) Скорее всего, американский президент приедет на саммит раздраженным, если не озлобленным, после саммита НАТО, который состоится 11-12 июля…

5 87 6 23339 29.06
Kпутин, трамп, общество, политика, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Наша оппозиция не способна отложить в сторону личные амбиции Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…

5 140 6 12101 05.07
Kполитика, общество, власть, мнения, выборы
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кикабидзе и герб СССР Кикабидзе и герб СССР Я был не против распада Советского Союза, а скорее даже за. Ну и что?..

5 69 6 24406 29.06
Kкикабидзе, политика, ссср, власть, видео, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Наши мужчины избалованы женским вниманием Вместо того, чтобы спросить себя, почему твоя женщина выбрала бразильца, мексиканца, немца, англичанина или француза, некоторые наши «мужчины» кинулись жаловаться друг другу в соцсетях…

5 146 6 34843 29.06
Блоги

Илья Варламов блогер

Тем временем в России… Люди лечатся в этих больницах, потому что больше негде и не на что. Деньги все ушли на войну в Сирии и мегапроекты типа того же Чемпионата мира…

5 327 6 101233 29.06
Kфинансы, рф, здравоохранение, экономика, политика, фото, мнения
Блоги

Почему Германия вылетела с ЧМ-2018 Олег Королев, губернатор Липецкой области: Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых будут мстить им…

5 105 6 21124 29.06
Kфутбол, чм-2018, история, общество, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Ничто не проходит бесплатно Срочная необходимость повышения пенсионного возраста тоже оттуда — реакция российской власти на усиление изоляции России со стороны более экономически развитых стран…

5 49 6 17536 29.06
Kрф, экономика, финансы, крым, политика, пенсии, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 138 6 14664 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 88 6 9562 04.07
Kмосква, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Откуда взялись палестинские беженцы Откуда взялись палестинские беженцы Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…

5 73 6 7957 04.07
8читать ;смотреть
Kизраиль, палестина, история, видео, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Виктория Скрипаль гость: Виктория Скрипаль племянница Сергея Скрипаля

«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…

5 71 6 7781 03.07
#слушать 07:02 8читать $скачать 1.6 МБ
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 99 6 11826 01.07
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 164 6 21765 03.07
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: «Ни дня без Сенцова» Можно голодать и даже  умереть от голода, если ты знаешь, что невиновен. Можно стать знаменем в  руках порядочных людей. Но украинские паны, говоря языком моих бывших «подопечных», вертанут Сенцова…

5 118 6 15760 05.07
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, поклонская, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Японии казнили основателя запрещённой в России секты «Аум Синрикё» Секо Асахара был повешен…

5 7 6 23638
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 169 6 123383 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 95 6 24662 29.06
Блоги

Илья Яшин политик

Откуда столько злобы и презрения к собственному народу? Болеть за свою сборную на чемпионате мира — это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники…

5 338 6 411857 02.07
Kфутбол, чм-2018, политика, оппозиция, общество, власть, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Пенсии. Начало конца режима? Пенсии. Начало конца режима? О повышении пенсионного возраста, лживых обещаниях власти и перспективах социального взрыва…

5 71 6 179429 02.07
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсии, реформы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7095110
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3559005

Сегодня в эфире