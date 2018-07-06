Московские депутаты решили не рассматривать пенсионную реформу до выборов мэра
Они не будут направлять свой отзыв на правительственный законопроект до 9 сентября, пишет РБК. Председатель комиссии городского парламента по социальной политике Михаил Антонцев утверждает, что региональные парламенты не обязаны высказывать своё мнение по всем федеральным законопроектам.
Ранее Госдума сообщила, что принимает отзывы региональных депутатов на пенсионную реформу до середины июля.
Комментарии13
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golfinder 06 июля 2018 | 08:52
И Зевсу угодить и чернь обхитрить.
semen2026 06 июля 2018 | 08:57
golfinder: брату зевса и нептуна...!)
vezdehod 06 июля 2018 | 09:29
Придёт "новый" Оленевод, вот тогда можно будет и побазарить.
semen2026 06 июля 2018 | 08:55
московская ГРАФОЗОМА выжидает...!)))
nns33 06 июля 2018 | 08:58
Логично. До президентских выборов тоже молчали о повышении пенсионного возраста,а после "грянуло".
podwodnik 06 июля 2018 | 08:58
".... региональные парламенты не обязаны высказывать своё мнение ...".
За них уже высказали их мнение. Они же почти все "едросы", а "Единая Россия" приказала однозначно одобрять пенсионную реформу. Иначе ты не член партии, со всеми вытекающими последствиями в виде потери уютного кресла и места у кормушки :).
platonnekafrin 06 июля 2018 | 09:00
Действительно! Впереди паровоза бежать - это ж дурь совсем не депутатская. А вот как выберем Собянина, но лучше, конечно, Путина, тогда и видно будет.
bor_borg 06 июля 2018 | 09:00
мерзкие депутаты любят пошалить с москвичами потакая шалуну-оленеводу.
однако оглядываясь на плевка.
blindpew_33 06 июля 2018 | 09:01
Переводим на русский: намерены одобрить, поэтому ждут перевыборов, чтобы не нарываться на возможный негатив.
akula777 06 июля 2018 | 09:02
Зассали сволочи поддержать очередное обворовывание населения перед выборами мэра. Уроды они там все.
sasass 06 июля 2018 | 09:06
Трусливы зайчики серенькие...
kochar 06 июля 2018 | 09:12
Никакой реформой календаря не сократить срок беременности.
Ежи Лец
drtomsky 06 июля 2018 | 09:22
Разумно. И Вована не потревожить, и с холопами не объясняться.