Московские депутаты решили не рассматривать пенсионную реформу до выборов мэра

Они не будут направлять свой отзыв на правительственный законопроект до 9 сентября, пишет РБК. Председатель комиссии городского парламента по социальной политике Михаил Антонцев утверждает, что региональные парламенты не обязаны высказывать своё мнение по всем федеральным законопроектам.

Ранее Госдума сообщила, что принимает отзывы региональных депутатов на пенсионную реформу до середины июля.